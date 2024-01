Arabia Saudita atraviesa su primera gran crisis. En medio de una ventana de fichajes de enero donde de momento no se registran grandes incorporaciones, Oriente Medio sufre momentos de dudas alrededor de algunas de las estrellas fichadas en verano del 2023. Karim Benzema, Jordan Henderson y Roberto Firmino, los primeros que cruzan los dedos para retornar a Europa más pronto que tarde. ¿Qué pasa en Riad o Yeda?

Diversos motivos se mezclan para entender una realidad inesperada para los jeques. The Mirror, The Sun y Sky hablan de tres jugadores decepcionados por su aventura en Oriente Medio. La falta de adaptación al país, su cultura y el bajo nivel general de los clubes por fuera del famoso Fondo PIF, las causas de una oleada de dudas de algunas de las estrellas del primer mercado de fichajes de Arabia. Solo en cuanto al caso de Benzema, se reporta una ausencia en el equipo de Marcelo Gallardo que parece no tener fecha de vuelta hasta aquí.

Si hablamos de Jordan Henderson la ecuación es aún más singular. El capitán del Liverpool ponía rubo al Al-Ettifaq de Steven Gerrard en una operación que le dejó un sueldo de casi 40 millones de euros. El volante estaría desespero por regresar a una Premier League donde a sus 33 años seguiría siendo un refuerzo de lujo. Ver estadios con apenas 7.500 localidades, una serie de restricciones a las que un occidental no está acostumbrado y la lejanía con la familia, algunos de los pilares de sus dudas sobre Oriente Medio. Roberto Firmino, un cóctel similar.

“Benzema se arrepiente. Por supuesto que cada uno hace lo que quiere, pero lograr que su salida fuera un éxito era importante…Se perdió al incorporarse a un campeonato artificial”, palabras de Michel Larque en las últimas horas de cara a resumir los cambios en la cabeza de Karim y de algunos cracks del nuevo gran agente del mercado. La primera gran crisis de Arabia será estudiada por algunos clubes que estudian sacar a estos cracks de Oriente Medio.

Si vamos únicamente a los dos ex Liverpool, ya han rumores de potenciales ofertas para devolverles al Reino Unido. The Mirror hablaba ayer de Newcastle, Crystal Palace y Fulham como los primeros interesados si es que los Henderson o Firmino consiguen dejar Oriente Medio. No será una operación barata e igualmente sencilla teniendo en cuenta el deseo de los jeques por situar su liga entre las 10 mejores del planeta.

¿Cuánto dinero ha gastado el fondo PIF en fichajes?

Se indica en portales como Transfermarkt que Arabia Saudita desembolsó hasta 957 millones de euros a lo largo de los últimos dos meses y medio del verano del 2023. En Europa solo la Premier supera estas cifras con un gasto de 2800. Han invertido más que torneos como Bundesliga, LaLiga, Serie A o Ligue 1. Muchos ojos puestos en Mohamed Salah como siguiente gran inversión.

La lucha por el título de Arabia

Llevamos ya 19 jornadas de las 34 del certamen. Al-Hilal comanda todo con 53 puntos de 57 posibles. Segundo va un Al-Nassr que con Cristiano Ronaldo acumula 46 unidades. Al-Ittihad de Karim Benzema es séptimo (28 puntos), Al-Alhy (tercero con 40) y Al-Ettifaq octavo con 25 puntos. Todo terminará el próximo 27 de mayo.