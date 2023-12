¿Recibe poco crédito Carlo Ancelotti por lo hecho hasta aquí? Pues los números dicen que si. El entrenador del Real Madrid cierra un primer semestre con números inéditos en la era más gloriosa del club en el siglo XXI y con un equipo que comanda cada frente. La victoria por 0-1 ante Alavés lleva a los merengues a lo más alto de LaLiga. Se vienen vacaciones y recuperar a varias piezas de peso. 3 de enero, fecha de retorno.

Un gol de Lucas Vázquez en Vitoria supone llegar a 45 puntos de 52 posibles. Una barbaridad que tiene más registros para entender lo cosechado hasta aquí. De 24 partidos en este semestre solo se perdió uno (el derbi) y apenas se han encajado 11 goles en lo que vamos de LaLiga. El segundo ítem supone la mejor defensa del Real Madrid desde 1971 y todo esto con una plaga de lesiones encima. Desde la temporada 2011/2012, aquella famosa edición de 100 unidades con José Mourinho que la casa blanca no rozaba números de este tipo.

El empate de Girona con Betis permite llegar a lo más alto de la tabla. Real Madrid y su victoria de ayer valen situarse en una punta donde Barcelona se encuentra a 7 unidades. Ancelotti saca pecho de un triunfo que no olvidemos, se dio con uno menos por la expulsión de Nacho. Simpleza, orden táctico y calma, receta de un proyecto que a 22 de diciembre cumple con todo lo que se pedía. Ah, Carletto será agente libre en apenas 9 días y con la sombra de Brasil más que presente.

“El partido ha sido complicado y con uno menos todo el mundo pensaba que podía ser el día que se pinchaba. Este equipo tiene energía desconocida. Hemos aguantado bien, jugado bien y defendido bien con diez y al final hemos tenido premio”, reflexiona el hombre que sin reemplazo de Karim Benzema y con Vinicius fuera en gran parte del semestre, tiene también la segunda mejor media anotadora del certamen. 39 tantos en 18 partidos sin un ‘9’ de élite. Premio grande a la calma.

Se vienen semanas para recuperar efectivos. La enfermería se encuentra llena y ayer más de uno se dio un buen sustos al ver a Rodrygo dejar el césped sobre la bocina del choque. El brasileño abandonó Vitoria con un golpe que no debería ser de fuerza mayor. Se le espera de cara a un 3 de enero donde el líder de LaLiga vuelve al ruedo frente al Mallorca. El mejor Real Madrid desde el invierno del 2011 llega a lo más alto del certamen.

Central si o central no, esa es la cuestión

The Athletic desvela que es el siguiente gran tema de conversación. Traer o no un central tras las lesiones de David Alaba, Eder Militao y la suspensión de Nacho vuelve a estar sobre la mesa. No se quiere invertir mucho dinero y solo una opción que encaje a nivel deportivo-económico puede convencer a los cargos más altos del club merengue. No hay consenso en la decisión final.

¿Cuándo vuelven los lesionados?

Se espera para la Supercopa de España a nombres como Arda Guler, Vinicius y Eduardo Camavinga. En el mismo mes de enero Ancelotti podrá contar con Ferland Mendy, más no con figuras que de la talla de Thibaut Courtois, Eder Militao o David Alaba, tienen diagnostico reservado de cara a no ponerse plazos.