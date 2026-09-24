Alan Franco responde sobre la goleada de Corea del Sur a Ecuador y le deja un mensaje a Marcelo Gallardo

Alan Franco fue otro de los jugadores de la Selección de Ecuador que se refirió a la goleada sufrida ante Corea del Sur.

La Selección de Ecuador sufrió una dura derrota por 3-0 ante Corea del Sur en el debut de Marcelo Gallardo y uno de los jugadores que habló después del encuentro fue Alan Franco. El mediocampista analizó el partido y explicó algunos de los factores que, a su criterio, influyeron en el rendimiento de la Tricolor.

Franco descartó haberse sentido incómodo jugando como volante y volvió a dejar claro que está dispuesto a cumplir la función que le pida Marcelo Gallardo. “Si tu opinión es que estuve incómodo la respeto (entre risas) yo siempre jugaré dónde me pidan”, dijo Franco.

El jugador también apuntó al cansancio provocado por el viaje como uno de los factores que afectaron a Ecuador durante el segundo tiempo. Franco coincidió así con Marcelo Gallardo, quien después del partido también mencionó el desgaste y la falta de tiempo de preparación como aspectos que influyeron en el rendimiento del equipo.

Durante el proceso de Sebastián Beccacece, Franco también cumplió distintas funciones dentro de la cancha. El futbolista fue utilizado como volante y lateral, además de ocupar posiciones más adelantadas en determinados partidos.

Precisamente, el mediocampo de Ecuador fue una de las líneas que más críticas recibió tras la goleada ante Corea del Sur. La ausencia de Moisés Caicedo deja además una baja importante en esa zona y obliga a Gallardo a buscar variantes.

Los partidos de la Selección de Ecuador

Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.

Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.

Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.

Publicidad

“YO JUEGO DONDE ME PONGAN” 🗣️



Tras el partido ante Corea del Sur, Alan Franco fue consultado por su desempeño y por una supuesta incomodidad en la posición que ocupó durante el encuentro. 🤨



El mediocampista descartó sentirse incómodo y aseguró que está preparado para cumplir… pic.twitter.com/orDcgEMyYo — DobleCinco (@doble5ec) September 24, 2026

Alan Franco – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen

Alan Franco rompió el silencio tras la dura goleada sufrida por la Selección de Ecuador ante Corea del Sur en este ciclo 2026.

ante Corea del Sur en este ciclo 2026. El mediocampista envió un mensaje directo al entrenador Marcelo Gallardo , analizando los errores cometidos y la necesidad de reajustar el funcionamiento colectivo.

, analizando los errores cometidos y la necesidad de reajustar el funcionamiento colectivo. Sus declaraciones buscan respaldar el proceso e infundir calma en la afición, destacando el compromiso del plantel para reaccionar a tiempo.