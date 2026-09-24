Néstor Lorenzo habría provocado la renuncia de este jugador de la Selección Colombia.

Las polémicas no abandonan a la Selección Colombia, pese a que ya terminó el Mundial y se viene un partido amistoso contra México. Ahora confirman que un jugador que estaba convocado para esta fecha FIFA decidió “renunciar”, mientras esté Néstor Lorenzo.

De acuerdo a la información revelada por Pipe Sierra un jugador renunció a la Selección Colombia porque está Néstor Lorenzo. El jugador incluso habría estado convocado para esta fecha FIFA, pero le habría comunicado a la Federación que no volvería a jugar con ‘La Sele’.

Según Sierra desde la Federación avisaron que el jugador que renunció a la Selección Colombia, es un jugador que fue al Mundial y que no le estaba contestando el teléfono a la Federación. Con eso se abre una lista de importantes candidatos.

Los más opcionados para esta decisión, según la información de Sierra, son Jhon Córdoba, Juan Camilo Hernández, Juan Portilla y Jorge Carrascal. No obstante, el nombre del jugador que habría renunciado al equipo nacional no está confirmado y no ha trascendido.

Néstor Lorenzo renovó con la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

Néstor Lorenzo hizo una nueva convocatoria con la Selección Colombia y el DT comenzó también el recambio que todos los hinchas venían esperando. Entre la lista nueva y la que fue al Mundial 2026, hubo un recambio de hasta 9 jugadores que no regresaron.

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Néstor Lorenzo renovó su contrato con la Selección Colombia

No deja de ser sorprendente la decisión de este jugador, puesto que, Néstor Lorenzo acaba de renovar su contrato con la Selección Colombia. El DT firmó por 4 años más y cualquier jugador que llegue al equipo nacional tendrá que trabajar con el técnico. Por lo cual, no volvería a ser convocado en los próximos años.

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