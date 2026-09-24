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Marcelo Gallardo

Así reaccionaron los hinchas a la goleada de Corea a Ecuador en el debut de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo debutó con una derrota por goleada como entrenador de la Selección de Ecuador y los hinchas criticaron duramente.

Las reacciones internacionales tras la goleada que sufrió Marcelo Gallardo en su debut con Ecuador
Las reacciones internacionales tras la goleada que sufrió Marcelo Gallardo en su debut con Ecuador

El amistoso de la Selección de Ecuador contra Corea del Sur tenía la expectativa de ver el debut de Marcelo Gallardo, sin embargo no salió como lo planeado. El partido terminó 3-0 a favor de los asiáticos y los hinchas internacionales reaccionaron.

Los hinchas identificados con otros equipos de Argentina celebraron la goleada de Corea del Sur e ironizaron con el DT: “Ahí está el Muñeco”, “desde Arabia no es nada”, “La mentira más grande”, dijeron los hinchas.

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Otros trataron de poner en paños fríos la derrota, apuntando a que el entrenador no tuvo mucho tiempo de preparación con la Selección de Ecuador sumado al trajín de los viajes.

Hinchas también criticaron a los jugadores de la Selección de Ecuador, apuntando contra nombres propios como Jackson Porozo, Pervis Estupiñán, Jordy Caicedo y Hernán Galíndez.

“No fue el debut esperado. Las intenciones que teníamos nos alcanzó solo un tiempo(…) pocas horas de sueños, cansancio”, dijo señalando que el trajín del viaje y los pocos entrenamientos pesaron en el partido.

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Los partidos de la Selección de Ecuador

  • Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.
  • Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.
  • Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.

En resumen

  • Las redes sociales explotaron con memes, críticas y amargura tras la goleada sufrida por la Selección de Ecuador frente a Corea del Sur.
  • La afición apuntó al amargo debut de Marcelo Gallardo en el banquillo tricolor, pasando del entusiasmo inicial a la desilusión total.
  • Los hinchas exigen correcciones inmediatas en el funcionamiento defensivo y cuestionan severamente el rendimiento colectivo durante el cotejo.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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