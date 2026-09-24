Marcelo Gallardo debutó con una derrota por goleada como entrenador de la Selección de Ecuador y los hinchas criticaron duramente.

El amistoso de la Selección de Ecuador contra Corea del Sur tenía la expectativa de ver el debut de Marcelo Gallardo, sin embargo no salió como lo planeado. El partido terminó 3-0 a favor de los asiáticos y los hinchas internacionales reaccionaron.

Los hinchas identificados con otros equipos de Argentina celebraron la goleada de Corea del Sur e ironizaron con el DT: “Ahí está el Muñeco”, “desde Arabia no es nada”, “La mentira más grande”, dijeron los hinchas.

Otros trataron de poner en paños fríos la derrota, apuntando a que el entrenador no tuvo mucho tiempo de preparación con la Selección de Ecuador sumado al trajín de los viajes.

Hinchas también criticaron a los jugadores de la Selección de Ecuador, apuntando contra nombres propios como Jackson Porozo, Pervis Estupiñán, Jordy Caicedo y Hernán Galíndez.

“No fue el debut esperado. Las intenciones que teníamos nos alcanzó solo un tiempo(…) pocas horas de sueños, cansancio”, dijo señalando que el trajín del viaje y los pocos entrenamientos pesaron en el partido.

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Los partidos de la Selección de Ecuador

Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.

Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.

Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.

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¡Gol de Corea del Sur! 🇰🇷⚽ Al minuto 55', Oh Hyeon-Gyu remató desde la media luna en una contra rápida. La pelota se desvió en Porozo y descolocó a la zaga tricolor. https://t.co/5c8qZgzB0I



⏱️ 55’ | 🇰🇷 Corea del Sur 1-0 Ecuador 🇪🇨#LaTri #Ecuador pic.twitter.com/6g8WlqxhI4 — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 24, 2026

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! ⚽🔥



Son Heung-min anota de tiro libre desde un ángulo increíble para poner el 2-0 a favor de Corea ante Ecuador. ¡La estrella de #LAFC demuestra que todavía tiene muchísimo gas en el tanque! 🇰🇷⚡️https://t.co/5c8qZgzB0I pic.twitter.com/yqZkY68JfQ — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 24, 2026

🚨 ¡DURO GOLPE EN EL DEBUT DE GALLARDO!



Dong-gyeong Lee puso el 3-0 y es goleada de Corea del Sur sobre la Selección de Ecuador en amistoso internacional. https://t.co/5c8qZgzB0I



⚽ Corea del Sur 3-0 Ecuador pic.twitter.com/NEebmxYJxB — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 24, 2026

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En resumen