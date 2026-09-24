El amistoso de la Selección de Ecuador contra Corea del Sur tenía la expectativa de ver el debut de Marcelo Gallardo, sin embargo no salió como lo planeado. El partido terminó 3-0 a favor de los asiáticos y los hinchas internacionales reaccionaron.
Los hinchas identificados con otros equipos de Argentina celebraron la goleada de Corea del Sur e ironizaron con el DT: “Ahí está el Muñeco”, “desde Arabia no es nada”, “La mentira más grande”, dijeron los hinchas.
Otros trataron de poner en paños fríos la derrota, apuntando a que el entrenador no tuvo mucho tiempo de preparación con la Selección de Ecuador sumado al trajín de los viajes.
Hinchas también criticaron a los jugadores de la Selección de Ecuador, apuntando contra nombres propios como Jackson Porozo, Pervis Estupiñán, Jordy Caicedo y Hernán Galíndez.
“No fue el debut esperado. Las intenciones que teníamos nos alcanzó solo un tiempo(…) pocas horas de sueños, cansancio”, dijo señalando que el trajín del viaje y los pocos entrenamientos pesaron en el partido.
Los partidos de la Selección de Ecuador
- Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.
- Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.
- Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.
¡Gol de Corea del Sur! 🇰🇷⚽ Al minuto 55', Oh Hyeon-Gyu remató desde la media luna en una contra rápida. La pelota se desvió en Porozo y descolocó a la zaga tricolor. https://t.co/5c8qZgzB0I— Teleamazonas (@teleamazonasec) September 24, 2026
⏱️ 55’ | 🇰🇷 Corea del Sur 1-0 Ecuador 🇪🇨#LaTri #Ecuador pic.twitter.com/6g8WlqxhI4
¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! ⚽🔥— Teleamazonas (@teleamazonasec) September 24, 2026
Son Heung-min anota de tiro libre desde un ángulo increíble para poner el 2-0 a favor de Corea ante Ecuador. ¡La estrella de #LAFC demuestra que todavía tiene muchísimo gas en el tanque! 🇰🇷⚡️https://t.co/5c8qZgzB0I pic.twitter.com/yqZkY68JfQ
🚨 ¡DURO GOLPE EN EL DEBUT DE GALLARDO!— Teleamazonas (@teleamazonasec) September 24, 2026
Dong-gyeong Lee puso el 3-0 y es goleada de Corea del Sur sobre la Selección de Ecuador en amistoso internacional. https://t.co/5c8qZgzB0I
⚽ Corea del Sur 3-0 Ecuador pic.twitter.com/NEebmxYJxB
En resumen
- Las redes sociales explotaron con memes, críticas y amargura tras la goleada sufrida por la Selección de Ecuador frente a Corea del Sur.
- La afición apuntó al amargo debut de Marcelo Gallardo en el banquillo tricolor, pasando del entusiasmo inicial a la desilusión total.
- Los hinchas exigen correcciones inmediatas en el funcionamiento defensivo y cuestionan severamente el rendimiento colectivo durante el cotejo.