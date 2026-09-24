Kendry Páez fue una de las ausencias de la Selección de Ecuador en la gira de amistosos de Marcelo Gallardo y esto apareció haciendo.

La Selección de Ecuador tuvo un duro estreno en la era de Marcelo Gallardo tras caer 3-0 ante Corea del Sur. Mientras la Tricolor disputaba su primer partido de esta nueva etapa, uno de los grandes ausentes, Kendry Páez, reapareció en medio de la gira asiática mostrando cómo aprovecha estos días sin convocatoria.

El mediocampista ecuatoriano apareció entrenando en el gimnasio durante sus días libres, después de disputar su último partido con el Chelsea Sub-21. Páez compartió parte de su trabajo físico en redes sociales, dejando ver que continúa preparándose mientras espera una nueva oportunidad.

En sus últimas apariciones se había visto a Páez con menos velocidad y un ritmo físico inferior al que mostró en sus mejores momentos. Kendry Páez ha sumado poco más de 80 minutos en tres encuentros con la división juvenil.

Kendry actualmente forma parte del Chelsea Sub-21, después de que el club inglés no consiguiera concretar un préstamo para el futbolista durante el último mercado. Hubo sondeos de Brasil, México, Turquía, la Championship y Ecuador pero no se concretaron

Durante estos días, Páez también se reunió con Piero Hincapié, quien fue baja de la Selección de Ecuador por una lesión. Los dos futbolistas ecuatorianos compartieron durante la gira asiática de la Tricolor luego de haber ido juntos al Mundial 2026.

Los partidos de la Selección de Ecuador

Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.

Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.

Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.