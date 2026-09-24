Robert Moreno, DT de Corea del Sur, no duda y le pone un apodo a Ecuador y le pega a Marcelo Gallardo

Robert Moreno también sonó para ser DT de Ecuador y ahora lo goleó en el debut de Marcelo Gallardo.

Este jueves 24 de septiembre de 2026, Corea del Sur venció a Ecuador en el primer partido amistoso de la fecha FIFA. El equipo de Robert Moreno fue muy superior al ecuatoriano en el segundo tiempo. El DT español también le puso un apodo al equipo de Gallardo.

Moreno enfatizó en como Ecuador es un gran equipo y tiene una buena defensa, de ahí que, su goleada ante ‘La Tri’ tome más peso del esperado. Fue un resultado sorpresa para muchos aficionados, puesto que, Ecuador llegaba como un mejor equipo a este encuentro.

“Ecuador es un equipo muy fuerte. Es el equipo con la menor cantidad de goles en contra esperados en la Copa Mundial y también un equipo difícil de enfrentar en las eliminatorias sudamericanas“, comentó Moreno, llamando a ‘La Tri’ y un equipo muy fuerte.

Por otro lado, Moreno también le dejó palito a Gallardo, puesto que, avisa que estudió los puntos débiles de Ecuador, que el DT argentino no pudo corregir. “Se modificaron el sistema de presión y la construcción desde atrás. Al final, parece que fue el talento de los jugadores lo que marcó la diferencia“, sentenció Moreno.

Robert Moreno también sonó para Ecuador. (Foto: GettyImages)

Corea del Sur fue la primera prueba para un Marcelo Gallardo, que apenas fue presentado con Ecuador hace 8 días. Por lo cual, el entrenador tiene un largo trabajo que hacer con los jugadores tricolores de cara a mejorar el nivel del equipo nacional.

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Robert Moreno sonó para la Selección de Ecuador

Moreno fue uno de los candidatos más importantes que sonaron para la Selección de Ecuador. El DT español fue una de las grandes opciones cuando todavía no se concretaba lo de Gallardo. El español luego eligió a Corea cuando la FEF puso como prioridad al ex DT de River.

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