Álex Castro se iría de Millonarios por otro grande de Colombia

Millonarios no renovó a Álex Castro y el jugador se irá libre, aún así ya encontró nuevo equipo y podría ser otro grande.

Una de las salidas confirmadas de Millonarios para este semestre es Álex Castro, el delantero no fue renovado y se irá libre a partir del 1 de julio. Lo sorpresivo es que ya habría encontrado nuevo equipo en la Liga BetPlay.

Según medios locales, Independiente Santa Fe tendría avanzada la llegada de Castro para la Liga BetPlay II. El delantero estaría interesado en seguir en Colombia con otro grande.

Millonarios tendrá una renovación total en su delantera, se van Álex Castro, Jorge Cabezas Hurtado y está complicada la continuidad de Radamel Falcao. El único fijo es Rodrigo Contreras, con la posibilidad de que Giordana no tenga espacio si no se recupera.

Álex Castro jugó apenas 378 minutos dividido en 9 partidos, y se fue sin marcar un gol. El delantero cerró su etapa con Millonarios con apenas 2 goles en 25 partidos en dos temporadas.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

Álex Castro – Millonarios 2026.