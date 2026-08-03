Su expareja le fue infiel con su mejor amigo, fue figura mundial y ahora quiere jugar con Messi en Inter Miami

¡De la traición al sueño de la MLS! La figura mundialista que sufrió el caso Wanda-Icardi y que ahora busca jugar con Messi en Inter Miami. ¡Míralo!

Uno de los protagonistas de una de las historias amorosas más difícil de creer en el fútbol puede llegar a ser el nuevo compañero de Lionel Messi en Inter Miami. Y no lo dijo uno de los portales más prestigiosos de España como lo es ‘Mundo Deportivo’.

Era el año 2013 cuando se rompió una amistad que había iniciado desde los inicios deportivos de cada uno en el KRC Genk, de Bélgica. Caroline Lijnen era novia de Kevin De Bruyne y admitió que le fue infiel con Thibaut Courtois, uno de los mejores amigos del talentoso volante.

“Esa noche, Thibaut me ofreció más que Kevin en tres años. Con él tenía conversaciones interesantes e incluso me cocinó. El otro jamás hizo algo así. Estando en Madrid, me acordé que él me había engañado y me dije a mi misma, ¿por qué no puedo hacer lo mismo?”, fue la confesión de Caroline Lijnen.

Su expareja le fue infiel con su mejor amigo y ahora quiere jugar con Messi

Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois. (Foto: Getty Images)

Luego de aquel suceso con Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne se consolidó como figura mundial de la Selección de Bélgica, que alcanzó el tercer puesto en el Mundial Rusia 2018. Ahora, el volante creativo, de 35 años, volvió a ser mencionado para ser compañero de Lionel Messi. “Inter Miami ha renovado su interés y quiere juntarlo con Leo Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul, pero también andan detrás Chicago Fire y el San Diego FC”, informó el portal del diario ‘Mundo Deportivo’ justo después de publicar que De Bruyne prefería jugar con el ’10’ argetino en lugar de irse a Arabia Saudita.

¿Quién tiene un salario más alto en la actualidad, Messi o Kevin De Bruyne?

Aquí hay una diferencia de salario de más de 15.6 millones de dólares. Mientras la guía de salarios oficial de la MLS le reporta un salario a Messi de 28.3 millones al año en Inter Miami, el portal ‘Capology’ tiene publicado 12.6 millones de dólares como salario anual de Kevin De Bruyne en el Napoli.

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