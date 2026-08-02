La sanción que Dimayor le pondrá a Nacional tras la goleada 3-0 a Jaguares de Córdoba

La celebración no pudo ser completa… Atlético Nacional aplicó la fórmula de la triple ‘G’ (ganar, gustar y golear) ante Jaguares de Córdoba por la segunda fecha de la Liga Colombiana 2026-II, pero la Dimayor tuvo dos arguementos para sancionarlo.

El primer se dio al minuto 38 del primer tiempo. El árbitro José Bautista decidió suspender de manera temporal el partido porque algunos simpatizantes de Nacional empezaron a tirar sillas por el aire en la tribuna occidental del estadio ‘Jaraguay’.

Y ese no fue el único argumento que tendrá el Comité Disciplinario de la Dimayor para sancionar a Atlético Nacional, ya que Andrés Felipe Román fue expulsado al minuto 22 del segundo tiempo. La sanción económica cuando esto pasa es bastante clara en el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

La sanción de Dimayor a Nacional tras la goleada 3-0 a Jaguares

La falta por la que expulsaron a Andrés Felipe Román. (Foto: X / @WinSportsTV)

El artículo 63 del Código Disciplinario de la FCF en el apartado ‘b’ establece una “suspensión de una (1) a tres (3) fechas y multa de seis (6) a doce (12) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de la infracción por malograr la oportunidad manifiesta de gol de un adversario que se dirige hacia la meta del jugador mediante una infracción sancionable con un tiro libre o penal”. Esto quiere decir que a Nacional lo van a sancionar con una multa que va entre $286.000 y $572.000 por la tarjeta roja a Román.

El castigo que recibiría Altlético Nacional por los desmanes de sus hinchas en Monteria

A pesar de que Atlético Nacional estaba jugando como visitante, el numeral 2 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol estabalece que los equipos que hagan de visitantes son responsables de la conducta impropia de sus seguidores. Esto quiere decir que el Comité Disciplinario de la Dimayor puede sancionar al equipo ‘Verdolaga’ con una amonestación o suspensión del estadio de una a tres fechas más una “multa de diez (10) a doce (12) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción”.

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