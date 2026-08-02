Al Hilal ofertó millones por otro titular de la Selección de Colombia

Titular de la Selección de Colombia ha recibido dos ofertas, una de la Juventus y otra del Al Hilal ¿a quién elegirá?

La Selección de Colombia se ha acostumbrado a tener a sus figuras dando el salto a los gigantes de Europa, y ahora podría darse nuevamente. La Juventus de Italia ofertó por un titular mundialista, pero tiene competencia con el Al Hilal.

John Lucumí tiene las ofertas de la Juventus y del Al Hilal para la siguiente temporada de Europa. Ambas ofertas están cerca de los 20 millones de euros por el defensor del Bologna.

El Bologna pide 25 millones de euros por el defensor colombiano, titular durante toda la temporada, y ahora queda ver si los árabes o la Vecchia Signora aumentan la cifra al club.

Mucho dependerá también de la decisión del jugador, sin embargo la Juventus podría no aumentar su cifra, tomando en cuenta que desistieron de fichar al ‘Dibu’ Martínez por considerar alto su fichaje.

El Al Hilal no tendría ese problema, hasta hace días tenían lista una oferta de 130 millones de euros por el también colombiano Luis Díaz. En lo deportivo, los hinchas sugieren a Lucumí quedarse en Europa.

Las estadísticas de Jhon Lucumí en el Bologna

Lucumí lleva ocho años en Europa, cuatro años en el GENK de Bélgica y cuatro más en el Bologna. En total lleva más de 140 partidos con el club italiano, con Colombia lleva 35 partidos jugados.

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John Lucumí – Selección de Colombia.

En resumen