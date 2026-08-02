¿Nacional pierde los puntos contra Jaguares por los desmanes de sus hinchas? Esto dice el reglamento

Conoce si Atlético Nacional pierde los puntos contra Jaguares por los desmanes de sus hinchas según el reglamento de Dimayor.

Tan solo pasaron dos jornadas del fútbol de Colombia en el segundo semestre de 2026 y ya se presentaron los primeros desmanes de los mal llamados hinchas. Durante la victoria de Atlético Nacional 3-0 ante Jaguares de Córdoba, hinchas del equipo ‘Verdolaga’ causaron desmanes al punto que el partido tuvo que ser suspendido temporalmente.

¿Pierden los puntos? Hubo un antecedente de que la Dimayor le dio los tres puntos a Junior de Barranquilla luego del reclamo que hicieron porque se suspendió el partido contra Nacional debido a la batalla campal que se formó entre ambas hinchadas el 26 de septiembre de 2024. Eso sucedió en el estadio Atanasio Girardot.

El árbitro José Bautista tuvo que suspender el partido del 2 de agosto al minuto 38 del primer tiempo porque las sillas empezaron a volar de tribuna a tribuna en el sector de occidental en el que estaban ubicados los simpatizantes de Atlético Nacional. Algunos aficionados que estaban en el estadio Jaraguay, de Montería, les tocó bajar al terreno de juego por seguridad. Ahora, la duda era: ¿El equipo ‘Verdolaga’ puede perder los tres puntos por los desmanes de sus hinchas?

Esto dice el reglamento sobre los desmanes de los hinchas de Nacional en Montería

Los desmanes de los hinchas de Nacional vs. Jaguares. (Foto: Instagram / @futbolrcn)

El numeral 2 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol establece que “los clubes que hagan las veces de visitante serán responsables de la conducta impropia de los espectadores considerados como sus seguidores, de conformidad con el grado de culpabilidad que se logre establecer. Los espectadores sentados en las tribunas reservadas a los visitantes son considerados como seguidores del club visitante, salvo prueba en contrario”. Sin embargo, el partido entre Nacional y Jaguares se reanudó, esto quiere decir que el equipo ‘Verdolaga’ no perderá los puntos y su castigo sería: una amonestación o suspensión del estadio de una a tres fechas más una “multa de diez (10) a doce (12) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción”.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Con la postergación del partido ante Junior de Barranquilla por la tercera fecha de la Liga Colombiana II-2026, se jugará el miércoles 30 de septiembre a las 8:00 P.M, el siguiente partido de Atlético Nacional será contra América de Cali el domingo 9 de agosto a las 8:15 P.M. en el estadio Pascual Guerrero.

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