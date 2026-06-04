Richard Ríos tiene nuevo equipo luego del Mundial

Richard Ríos dejará el Benfica y cambiará de equipo luego del Mundial con la Selección Colombia y ya dieron el nombre del club.

Tal vez con menos ruido mediático que Luis Díaz o Daniel Muñoz, pero Richard Ríos también tuvo una destacada temporada con el Benfica de Portugal. Desde medios europeos revelan el que sería el siguiente club del volante de la Selección de Colombia.

Según medios europeos, el Napoli de Italia pagará la cláusula de salida de Ríos del Benfica. El club de la Serie A pagará cerca de 40 millones de euros por el volante central.

Había rumores que el Real Madrid también quería al Richard Ríos por pedido de José Mourinho, sin embargo esto quedó descartado. El Benfica no quería venderlo por eso tendrá que salir por cláusula.

Richard Ríos tiene un valor de mercado de 25 millones de euros. No obstante, su transferencia sería muy superior a este precio y el colombiano dejaría un buen ingreso al Benfica. Hay que recordar que apenas llegó a Europa en la temporada anterior.

¿Hasta cuándo tiene tiene contrato Richard Ríos en Benfica?

Con el Benfica, Richard Ríos tiene un contrato largo aún por cumplir. El colombiano firmó hasta 2030. En su primer año no pudo ser campeón de Portugal.

Richard Ríos – Selección Colombia. Foto: Getty.

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En resumen