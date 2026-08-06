Así quedaría la tabla de posiciones de la liga si Dimayor le quita puntos al América por demandas en su contra

¡Alerta y remezón en la tabla! Así cambiarían las posiciones de la Liga si la Dimayor sanciona a América de Cali. ¡Entérate cómo queda!

En el fútbol profesional colombiano se vive un nuevo lío en los escritorios. Dos equipos demandaron partidos contra América de Cali, la Dimayor ya investiga lo sucedido con Yhormar Hurtado y BOLAVIP te cuenta cómo quedaría la tabla de posisiones de la Liga Colombiana II-2026 si le quitan los puntos al equipo ‘Escarlata’.

Amércia inició la Liga Colombiana con una victoria 0-2 ante Internacional de Bogotá. Hurtado jugó 86 minutos. Llegó la segunda fecha y, en esta ocasión, la victora fue una contundente goleada 7-0 al Boyacá Chico. En ese partido, Yhormar Hurtado jugó todos los 90 minutos.

Bajo el argumento que América de Cali habría infringido el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA porque, aparantemente, Yhormar Hurtado jugó partidos oficiales con más de dos equipos (Deportes Tolima, Always Ready y América) en una misma temporada, Inter de Bogotá y Boyacá Chicó demandaron y pidieron los puntos de los partidos ante el equipo ‘Escarlata’.

Así quedaría la tabla de posiciones si le quitan puntos a América por demandas

Yhormar Hurtado, lateral del América. (Foto: Vizzor Image)

En el caso de que la Dimayor falle en contra del América de Cali por el caso de Hurtado habrá un nuevo líder en la Liga Colombiana II-2026: Deportivo Independiente Medellín. El equipo ‘Escarlata’ pasaría de nueve a tres puntos, saldría de las primeras ocho posiciones y quedaría con una diferencia de gol de -3 .

Tabla de posiciones si Dimayor sanciona al América. (Foto: X/ @josasc con modificaciones de IA)

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La primera sanción a Yhormar Hurtado que perjudica al América de Cali

“Medida provisional adoptada por el Comité Disciplinario del Campeonato, consistente en suspender temporalmente al señor Yhormar David Hurtado Torres, jugador del registro del Club América de Cali S.A., por un término de siete (7) días calendario, con ocasión a las denuncias de partido formuladas por IDBDC Albinegro S.A. y el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club F.C.S.A. S.A. por los hechos que tuvieron lugar en los partidos disputados por la 1ª y 2ª Fecha la Liga BetPlay DIMAYOR II 2026 respectivamente, contra el Club América de Cali S.A”, publicó el 4 de agosto el Comité Disciplinario de la Dimayor en la Resolución 071.

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