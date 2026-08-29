¡Última hora! Grande de LigaPro ya fue “comprado” y sorprenden a sus hinchas

Grande de la LigaPro ya tiene una nueva directiva en este 2026 y sus hinchas se sorprenden con esta "compra".

Un histórico equipo de la LigaPro acaba de ser “comprado” para el segundo semestre de este 2026. Después de varias semanas de negociaciones, una “nueva administración” llegará a Aucas. El club de la capital ya no estará bajo de administración de Danny Walker.

De acuerdo a la revelación de Reinaldo Romero, el Grupo Zaimella pasa a administrar Aucas. El ‘Papá’ tiene una nueva dirigencia, en lo que fue una negociación en los últimos meses para cambiar directiva y también de modelo de club.

El Grupo Zaimella ya tiene un equipo en Ecuador como es Vinotinto del Ecuador y tuvo sus primeros pasos en la Serie A en la LigaPro en la pasada temporada. Ahora este grupo empresarial estará a cargo de uno de los equipos más grandes de Ecuador.

La temporada 2026 es muy buena de Aucas, sin embargo, a nivel económico, el equipo venía pasando malos momentos desde hace ya varios años. Además, de un agotamiento general de una directiva histórica que hizo que el ‘Papá’ sea campeón en 2022.

Aucas está en los primeros lugares en la LigaPro. (Foto: Imago)

Las próximas semanas serán claves para que se determine cómo será la administración nueva que tendrá Aucas. El equipo del sur de Quito inicia una nueva era también camino a ser una Sociedad Anónima Deportiva del fútbol ecuatoriano.

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Los otros equipos que quieren ser Sociedad Anónima Deportiva en Ecuador

Otros importantes equipos del fútbol ecuatoriano como Emelec y Barcelona SC están analizando seriamente seguir el proyecto de una SAD. Ambos clubes del Astillero la pasan muy mal en deudas y ahora mismo ambos han perdido todo protagonismo contra Liga de Quito e IDV.

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