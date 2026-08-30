Se fue Gonzalo Plata y Flamengo va por dos seleccionados de Ecuador

Flamengo usará el dinero de Gonzalo Plata para fichar a otros dos jugadores con paso constante en la Selección de Ecuador.

Gonzalo Plata ya está en Rusia para ser nuevo refuerzo del Dínamo de Moscú a cambio de 12 millones de euros. Flamengo ahora piensa en reemplazos y revelan que usarán ese dinero para pagar el fichaje de dos seleccionados de Ecuador.

Según medios brasileños, Keny Arroyo y Anthony Valencia podrían ser nuevos jugadores del Flamengo para el segundo semestre. Ambos le constarían cerca de 30 millones de euros al Fla.

Anthony Valencia es visto como el reemplazo natural de Gonzalo Plata, mientras tanto, Kenny Arroyo entró en planes de Flamengo tras su gran temporada en el Cruzeiro.

Arroyo tiene un precio no menor de 20 millones tomando en cuenta que Cruzeiro pagó 7 solo por la mitad, y querrá recuperar esa inversión. El volante también tuvo sondeos de Europa.

Valencia es uno de los puntos altos del Royal Anthwerp y lo pondrán en venta solo por cerca de 10 millones de euros. Otros equipos de Europa también lo contactaron.

Anthony Valencia – Royal Antwerp. Foto: Getty