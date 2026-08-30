Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Selección de Ecuador

Se fue Gonzalo Plata y Flamengo va por dos seleccionados de Ecuador

Flamengo usará el dinero de Gonzalo Plata para fichar a otros dos jugadores con paso constante en la Selección de Ecuador.

Flamengo pagaría cerca de 30 millones por dos ecuatorianos
Flamengo pagaría cerca de 30 millones por dos ecuatorianos

Gonzalo Plata ya está en Rusia para ser nuevo refuerzo del Dínamo de Moscú a cambio de 12 millones de euros. Flamengo ahora piensa en reemplazos y revelan que usarán ese dinero para pagar el fichaje de dos seleccionados de Ecuador.

Según medios brasileños, Keny Arroyo y Anthony Valencia podrían ser nuevos jugadores del Flamengo para el segundo semestre. Ambos le constarían cerca de 30 millones de euros al Fla.

+ Seguinos en

Anthony Valencia es visto como el reemplazo natural de Gonzalo Plata, mientras tanto, Kenny Arroyo entró en planes de Flamengo tras su gran temporada en el Cruzeiro.

Arroyo tiene un precio no menor de 20 millones tomando en cuenta que Cruzeiro pagó 7 solo por la mitad, y querrá recuperar esa inversión. El volante también tuvo sondeos de Europa.

Valencia es uno de los puntos altos del Royal Anthwerp y lo pondrán en venta solo por cerca de 10 millones de euros. Otros equipos de Europa también lo contactaron.

Anthony Valencia – Royal Antwerp. Foto: Getty

Anthony Valencia – Royal Antwerp. Foto: Getty

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones