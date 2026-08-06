Rodrigo Contreras se puede ir de Millonarios: Reveló detalle clave

¡Alerta de salida en Bogotá! Rodrigo Contreras reveló el detalle clave que lo pondría fuera de Millonarios. ¡Entérate qué dijo!

Puede ser una gran noticia o la historia puede cambiar y terminar en algo que no se cumplió. Rodrigo Contreras es de los refuerzos extranjeros que mejor han rendido en el último tiempo en Millonarios, y a la hora de hablar sobre su futuro, reveló detalles que pueden terminar en un final feliz o en una triste despedida.

Con goles clave para eliminar a Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, Contreras se empezó a ganar a la hinchada de Millonarios. Terminó el primer semestre con 15 goles, pero dejó claro la falta que le hace su hijo y familia.

Millonarios recibió una oferta por parte de un fondo de inversiones para que el fondo ‘Amber Capital’ venda el 86.1 por ciento de acciones que tiene del equipo a cambio de unos 65 millones de dólares. Si esto llega a pasar, Gustavo Serpa dejará de ser el presidente de la junta directiva del club, y a Rodrigo Contreras no le podrían cumplir la promesa que asegura su futro en ‘Millos’.

La promesa que no le podrían cumplir a Contreras si venden a Millonarios

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

“Me junte con el dueño del club con Gustavo Serpa y él me dio la palabra que cerraba el libro de pases con los refuerzos y se hacía cargo de mandar la carta para hacer uso de la opción de compra. Me imagino que no va a haber problema, que eso se va a dar la semana que viene que venga mi representante, más que nada esperando que se agilice para poder organizar de poder traer a mi familia, de ya poder tener una organización para estar más tranquilo, planificar de aquí a diciembre y lo que puede ser el año siguiente”, le dijo Contreras al programa ‘El Vbar’, de ‘AS Colombia’.

¿Cuánto le cuesta a Millonarios comprar a Rodrigo Contreras?

Según publicó el periodista Mariano Olsen, del canal Win Sports, la opción de compra que el equipo CD antofagasta le fijó a Millonarios para comprar los derechos deportivos de Rodrigo Contreras es de 2 millones de dólares.

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