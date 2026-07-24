Así quedó el valor de mercado de Luis Díaz luego de su Mundial con la Selección de Colombia

Luis Díaz fue otro de los puntos irregulares en Selección Colombia en el Mundial pese a ser las figuras y así quedó su valor de mercado.

Luis Díaz fue uno de los jugadores de la Selección Colombia que más expectativa generaba para el Mundial 2026 y aunque su torneo no fue malo, para algunos fue decepcionante. Su valor de mercado no se vio golpeado pero tampco subió como sí hubiera hecho si hacía un buen Mundial.

Según TransferMrkt, Luis Díaz sigue con un valor de mercado de 70 millones de euros, el mismo que tiene desde la temporada pasada. Claro que esto no refleja el valor de salida que tendría si tuviera ofertas.

Titular y figura desde que llegó, ganador ya de varios trofeos locales y semifinalista de la Champions con el Bayern Múnchen, Luis Díaz a los ojos de los alemanes no vale menos de 100 millones de euros.

En Colombia otros nombres como Gustavo Puerta y Daniel Muñoz sí se cotizaron a la alza y ambos podrían dar el salto a gigantes de Europa ya para la temporada que está por comenzar.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Díaz en Bayern Múnich?

No solo pasó a ganar €14 millones de euros brutos al año. Tanta es la confianza que Bayern Múnich le tiene a Luis Díaz que decidió darle un contrato hasta el 30 de junio de 2029 a pesar de que el extremo de la Selección Colombia tenía 28 años cuando lo firmaron.

Luis Díaz – Selección de Colombia, titular en todos los partidos.

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En resumen