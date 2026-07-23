La FIFA confirmó los 3 mejores jugadores de Colombia en este Mundial 2026 y sorprende a todos con sus designaciones.

La Selección Colombia estuvo lejos de hacer el Mundial que los hinchas esperaban, sin embargo, en medio de la decepción se confirmó un top de jugadores colombianos que fueron los mejores del torneo. Distante quedó de este ranking, James Rodríguez.

Entre los jugadores que más destacaron el Mundial, según data oficial de la FIFA, están jugadores como Daniel Muñoz, Luis Díaz y Davinson Sánchez. Los 3 futbolistas destacaron en diferentes rubros y fueron de lo mejor de Colombia en toda la Copa del mundo.

Daniel Muñoz fue el mejor en ataque

Para sorpresa de todos, la FIFA pone a Daniel Muñoz como el mejor jugador de Colombia en ataque. El lateral fue de lo más destacado en este rubro para ‘La Sele’. De acuerdo, a la data oficial de la FIFA, Muñoz fue el jugador número 35 entre los mejores atacantes del torneo.

Daniel Muñoz entre los mejores atacantes del torneo. (Foto: GettyImages)

Luis Díaz el mejor en creatividad para Colombia

Por otro lado, Luis Díaz destacó como el mejor jugador en creatividad para la Selección Colombia. Superando a James Rodríguez, por ejemplo. Se quedó lejos de los mejores en este rubro, pero el extremo de Bayern Múnich aportó con asistencia en este Mundial.

Luis Díaz de los mejores en creatividad

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Davinson Sánchez entre los mejores defensas del torneo

El defensor colombiano se ubica entre los 8 mejores defensas del Mundial 2026 y sorprende a todos. Su buena Copa del Mundo hizo que clubes como Manchester United o Inter de Milán estén muy atentos a su fichaje.

Los 3 jugadores fueron de lo mejor de Colombia en todo el torneo y ahora también se presentan como pilares del equipo de Néstor Lorenzo para los siguientes partidos que tendrá que enfrentar ‘La Sele’.

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En síntesis:

Daniel Muñoz fue catalogado por la FIFA como el mejor atacante colombiano del Mundial.

fue catalogado por la FIFA como el mejor atacante colombiano del Mundial. Luis Díaz superó a James Rodríguez como el jugador más creativo de Colombia.

superó a James Rodríguez como el jugador más creativo de Colombia. Davinson Sánchez figuró entre los ocho mejores defensas del Mundial según la FIFA.