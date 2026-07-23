Tras su discreto Mundial 2026: Ángelo Preciado interesaría a equipos de la LigaPro

Ángelo Preciado fue otro de los jugadores de Ecuador que no tuvo un gran Mundial 2026, puesto que, apenas y pudo ser titular y estuvo lejos de ser influyente como se esperaba. Por lo cual, su futuro podría tener un importante cambio en los siguientes días.

Preciado apenas llegó en este semestre a jugar en Brasil, el delantero ecuatoriano se mudó de Europa a vestir los colores de Atlético Mineiro. No obstante, tampoco en su club las cosas se han dado como el jugador ecuatoriano esperaba y por eso se analizan cambios.

De acuerdo a la información de Mr. Offsider, clubes de la LigaPro también están preguntando por el jugador ecuatoriano. No obstante, no todos tienen la economía para repatriar a un jugador como Preciado. Con este filtro, quedan descartados dos grandes como Emelec y Barcelona SC.

Esto nos deja la opción de Independiente del Valle y Liga de Quito, dos clubes que por actualidad son dos proyectos que gustan a cualquier jugadores que quiera regresar a Ecuador. Ambos tienen que seguir jugando la Copa Libertadores en este segundo semestre.

Ángelo Preciado estuvo en el Mundial 2026 con Ecuador. (Foto: GettyImages)

En el Mundial 2026, Preciado estuvo lejos de tener la importancia esperada. Sobre todo, porque Beccacece eligió a 2 jugadores antes que a él para ocupar esta posición. Como fueron Allan Franco y Joel Ordóñez, ninguno lateral natural, pero titulares.

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El contrato de Ángelo Preciado con Atlético Mineiro

Preciado apenas llegó a Brasil en enero de 2026 y el lateral tiene aún un contrato hasta la temporada 2029. Por lo cual, en caso de querer salir de Mineiro y no llegar a un club ecuatoriano, también está la chance de firmar con otro equipo de la Liga de Brasil.

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