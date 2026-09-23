Así va la clasificación de los clubes colombianos a la Copa Libertadores 2027

La clasificación a la Copa Libertadores por parte de clubes colombianos tiene apenas a un confirmado para el 2027.

La Copa Libertadores 2027 comienza a tomar forma y algunos equipos colombianos ya están encaminados hacia el torneo continental. Sin embargo, todavía queda mucho por definir en la Liga BetPlay, especialmente porque los campeones y la tabla de reclasificación determinarán los representantes del país.

Actualmente, Junior de Barranquilla ya tiene asegurada su presencia en la Copa Libertadores 2027, mientras que Atlético Nacional y América de Cali aparecen como los equipos que, por ahora, están clasificando mediante la tabla de reclasificación. Los dos campeones de los torneos de liga obtendrán los boletos directos a la fase de grupos, mientras que los siguientes mejor ubicados accederán a las rondas previas.

Todavía resta conocer al campeón del segundo torneo de la Liga BetPlay, quién será el segundo que acceda a fase de grupos de forma directa. La reclasificación definirá los equipos que acompañarán a los campeones en la próxima edición de la Libertadores pero desde fases de eliminación.

La clasificación a la Copa Libertadores representa un beneficio deportivo y económico para los clubes. Cada equipo que acceda a la fase de grupos recibirá un premio de 3 millones de dólares, además de los ingresos adicionales que puede obtener por victorias según paga CONMEBOL.

Colombia cuenta con cuatro cupos para la Copa Libertadores: dos directos a la fase de grupos y dos para la fase previa. En la edición 2026 de la Copa Libertadores, Colombia estuvo representada por Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Junior de Barranquilla – Liga BetPlay.