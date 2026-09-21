Marcelo Gallardo no lo convocó y así reaccionó Kendry Páez a la primera lista del 'Muñeco'.

Marcelo Gallardo ya dio su primera lista de convocados con la Selección de Ecuador y no ha dejado indiferente a nadie. El DT confirmó varios regresos, pero también dejó afuera a varios nombres muy importantes, uno de ellos Kendry Páez. El joven jugador ecuatoriano coincidió con el ‘Muñeco’ en River Plate.

Kendry Páez justo subió a sus cuentas oficiales una fotografía de él con un gesto serio, poco antes de que se confirme la lista de la Selección de Ecuador. Es la primera vez, sin estar lesionado, que Kendry se queda fuera de una convocatoria de ‘La Tri’.

Con Beccacece, Kendry Páez se había convertido en un jugador del ciclo y aunque no estaba jugando con River, el entrenador igual lo siguió convocando a jugar con ‘La Tri’. Lo llevó al Mundial, donde casi no jugó, y apenas sumó minutos contra México.

Se espera que Kendry Páez siga sumando minutos con Chelsea en el equipo Sub-21 y pueda volver a ganarse un lugar. El joven jugador ecuatoriano puede ser cedido en el mes de enero a un nuevo club, porque ya en el equipo mayor no tiene espacio con Xabi Alonso.

La foto de Kendry en su IG, tras la convocatoria de Ecuador. (Foto: @kendrypaez.10)

A muchos sorprendió que Gallardo lo dejara fuera a Kendry, siendo el último jugador ecuatoriano que dirigió. Pero el entrenador argentino ya empieza a mostrar grandes cambios en la Selección de Ecuador con algunos nombres muy puntuales.

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Los números de Kendry Páez en esta temporada con el Chelsea Sub-21

Con la camiseta del Chelsea Sub-21, Kendry Páez ya ha sumado 39 minutos en esta temporada en 3 partidos. El ecuatoriano ya metió 1 asistencia y seguramente se mantendrá en este equipo en los últimos meses de este 2026.

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