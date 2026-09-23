La DIMAYOR rompe el silencio sobre el quién ofertó para los derechos de televisión del FPC

Este miércoles 23 de septiembre de 2026 la DIMAYOR emitió un comunicado contundente sobre qué pasa con la oferta para los derechos de televisión de la Liga BetPlay en las siguientes temporadas. Todo esto, en medio de los rumores, de una vinculación con la empresa Go Sports Media S.A.S.

Con un contundente comunicado, la DIMAYOR descarta que dicha empresa este pujando por los derechos de televisión. “La DIMAYOR se permite informar a la opinión pública que la empresa Go Sports Media S.A.S. no ha participado ni ha hecho parte del proceso de ofertas relacionado con los derechos de televisión y audiovisuales que actualmente adelanta nuestra organización“, avisa la organización.

Con esto queda descartada una compañía que vino trabajando con el fútbol colombiano en los últimos años. Sin embargo, la DIMAYOR solo se limitó a aclarar que con Go Sports no participa, pero no reveló cuál es la empresa que ofertó por el fútbol colombiano.

“Las afirmaciones, versiones y especulaciones que han sido divulgadas recientemente a través de algunos medios de comunicación sobre una supuesta participación de dicha compañía en este proceso carecen de veracidad y no corresponden a la realidad de los hechos“, también agregó la DIMAYOR.

El comunicado de la DIMAYOR. (Captura de pantalla)

¿Quién ofertó por los derechos de televisión del fútbol colombiano?

Aunque no ha sido confirmado, se reveló que un consorcio liderado por Mauricio Correa puso una oferta de 90 millones para transmitir el fútbol colombiano en los siguientes años. No obstante, esta fue aprobada, pero no quiere decir que sea la ganadora. WIN Sports tiene hasta noviembre para igualar dicha oferta y quedarse con esos derechos.

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En síntesis: