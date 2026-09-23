Kevin Viveros daría el salto a Europa tras ser convocado a la Selección de Colombia

El delantero colombiano Kevin Viveros podría dar el salto a Europa tras un semestre destacando en el fútbol de Brasil.

Kevin Viveros atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, el delantero colombiano se ha destacado con el Athletico Paranaense, recibió el llamado de la Selección Colombia y ahora podría dar el salto al fútbol europeo, con la Premier League como posible destino.

El interesado sería el Sunderland, equipo que compite en la Premier League de Inglaterra. Según información de ESPN Brasil, el club inglés habría confirmado su interés en el atacante de 26 años, quien se ha convertido en una de las figuras ofensivas del fútbol brasileño.

Viveros registra 19 goles con Athletico Paranaense en la temporada 2026, incluyendo 18 tantos en el Brasileirao. Además, suma tres asistencias en el campeonato nacional y se mantiene entre los principales goleadores del torneo.

El delantero llegó al Athletico en una operación cercana a los 5 millones de dólares, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del club en ese momento. El Paranaense ahora no lo dejaría ir por menos de 10 millones de euros.

La convocatoria a la Selección Colombia también podría abrirle la puerta a un nuevo desafío internacional. Viveros tiene posibilidades de pelear por un lugar en el equipo titular de Néstor Lorenzo durante los próximos amistosos ante las bajas de titulares habituales.

Día y hora del partido amistoso Colombia vs. México por fecha FIFA

Si se busca en Google el partido amistoso entre Colombia y México del próximo sábado 26 de septiembre aparece con hora por confirmar. Sin embargo, la cuenta oficial en Instagram de ‘Deportes RCN’, publicó que el partido se jugará en el estadio M&T Bank, de Baltimore, a las 8:00 P.M. (hora colombiana).

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Kevin Viveros – Paranaense. Foto: Getty.

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En resumen