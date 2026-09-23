Alberto Gamero ya tomó una contundente decisión con Juan Guillermo Cuadrado para el partido contra Nacional

Juan Guillermo Cuadrado era el gran nombre para el partido contra Atlético Nacional en el fútbol colombiano, después de que se reveló que el jugador estaba habilitado para el encuentro. Ahora Alberto Gamero tomó una contundente decisión para este propósito.

La decisión de Alberto Gamero con Cuadrado

Se confirmó la lista de convocados de Millonarios para el partido contra Atlético Nacional y en esta Alberto Gamero decidió no citar a Juan Guillermo Cuadrado. El histórico todavía tendrá que esperar para su debut y no será en este importante encuentro.

Contra Atlético Nacional promete ser un partido muy intenso, por lo cual, en Millonarios no ven con buenos ojos que su gran figura ya debute en este encuentro, puesto que, todavía no ha completado las sesiones de entrenamientos esperadas.

¡TODOS UNIDOS! ¡VAMOS MILLONARIOS! 🔥Ⓜ️💪



▶️ Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para enfrentar a Atlético Nacional. pic.twitter.com/Dyj3xQcFp0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 23, 2026

La afición de Colombia se quedará con las ganas, por el momento, de ver un duelo entre James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. El de Millonarios no fue convocado, mientras que el de Atlético Nacional también es duda por molestias en su cuerpo.

La tabla de posiciones del clausura de la Liga BetPlay

Antes del partido entre Millonarios y Atlético Nacional en una nueva edición de un clásico del fútbol colombiano, así está la tabla de posiciones. Ambos equipos pelean de cerca por el liderato:

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En síntesis: