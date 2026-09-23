Marcelo Gallardo lanza una clara advertencia a los hinchas de la Selección de Ecuador

El DT de la Selección de Ecuador comentó cómo será el partido ante Corea del Sur y advirtió a los hinchas.

Este miércoles 23 de septiembre de 2026, Marcelo Gallardo lanzó una advertencia a los hinchas de Ecuador de cara a su partido contra Corea del Sur. El DT les avisó a todos los aficionados que todavía es “muy pronto” para que se vea la mano de su trabajo y seguramente en este partido aún se verá al equipo como en la era Beccacece.

En rueda de prensa, Marcelo Gallardo comentó que: “No hemos tenido trabajos de campo. Mañana es muy pronto para que se vea una idea. Tenemos que ser protagonistas, adoptar nuestra identidad”, sentenció el entrenador argentino previo al partido amistoso.

Gallardo sentenció que las ideas de su Ecuador todavía ni han podido “nacer”, puesto que, los jugadores no terminan de llegar y no han hecho ni trabajos en campo. Por lo cual, sería hasta la Copa Kirin cuando se vea el primer boceto de lo que puede hacer el Ecuador de Gallardo.

La Selección de Ecuador eligió esta gira por Asia y evidentemente el primer partido iba a tener muchas complicaciones, puesto que, varios jugadores todavía estaban jugando hasta el fin de semana. Incluso, Marcelo Gallardo apenas y fue presentado hace poco menos de 8 días.

Gallardo dirigió sus primeros entrenamientos en Ecuador. (Foto: @LaTri)

Estas palabras de Marcelo Gallardo también se corresponden con la convocatoria que hizo en la Selección de Ecuador. El ‘Muñeco’ respetó, en gran parte, la base mundialista de Beccacece y llamó a esos jugadores para esta serie de encuentros amistosos.

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¿A qué hora juega Ecuador vs Corea del Sur?

El partido de Ecuador contra Corea del Sur comenzará desde las 6H00 (EC) de este jueves, 24 de septiembre de 2026. Será el primer partido de Marcelo Gallardo como entrenador tricolor.

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