Revelado todo lo que prometió la DIMAYOR para que se pueda jugar el Deportivo Pereira vs América de Cali

La promesa de la DIMAYOR para que se pueda jugar el partido de América de Cali vs Deportivo Pereira.

Este sábado 14 de noviembre de 2026 el fútbol colombiano se despertó con la novedad de que el partido entre Deportivo Pereira y América de Cali no se iba a jugar. Todo esto, porque los jugadores del Pereira anunciaron que no jugarían ante las grandes deudas que el club tiene con ellos.

Los reiterados incumplimientos provocaron que los jugadores del Pereira dijeran basta y amenazaran con no jugar el encuentro de esta jornada. En medio de todas las dudas y de una posible victoria en el escritorio, la DIMAYOR tuvo que aparecer.

De acuerdo a ACOLFUTPRO, el partido entre Deportivo Pereira y América de Cali se juega por los siguientes motivos:

El club entregó cheques a los futbolistas con fecha de pago para el próximo martes.

El presidente de La DIMAYOR, Carlos Zuluaga, se comunicó directamente con los futbolistas y manifestó que el martes se realizarán los pagos pendientes , asumiendo un compromiso de garantía frente a este cumplimiento.

, asumiendo un compromiso de garantía frente a este cumplimiento. Adicionalmente, se firmó un acuerdo para que los futbolistas reciban el 50 % de la taquilla del partido de hoy contra America de Cali

El once de Pereira para jugar el partido. (Foto: @DeporPereiraFC)

¿A qué hora juegan Pereira vs América de Cali y cómo está la tabla de posiciones?

Se juega en horario unificado esta última jornada del torneo clausura de la Liga BetPlay, por lo cual, todos los encuentros comenzarán desde las 15H30 (CO). Previo a los partidos así está la tabla de posiciones:

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En síntesis: