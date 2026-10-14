Atlético Nacional vs Independiente Medellín HOY: alineaciones del partido de la Copa Colombia

Este miércoles 14 de octubre de 2026 se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Colombia, Atlético Nacional contra DIM. Ambos equipos llegan al Clásico buscando avanzar a las semifinales y seguir en la lucha por el campeonato en este 2026.
Alineaciones de Atlético Nacional y DIM por la Copa Colombia
Así saldrían DIM y Atlético Nacional a jugar en la Copa Colombia:
Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, César Haydar, Néider Parra, Milton Casco; Yéicar Perlaza, Jorman Campuzano, Elías Cabrera; James Rodríguez, Edwin Cardona e Ian Poveda.
DIM: Éder Chaux; Hayen Palacios, Esneyder Mena, Luis Escorcia, Joaquín Varela, Frank Fabra; Halam Loboa, Dídier Moreno, Daniel Cataño; Yony González y Carlos Lucumí.
James sería titular en Atlético Nacional. (Foto: GettyImages)
¿Qué canal pasa la Copa Colombia y a qué hora comienza el partido?
La Copa Colombia entre Atlético Nacional y el DIM comenzará desde las 20H30 de este miércoles, 14 de octubre de 2026. El encuentro se podrá ver por la señal de Win Sports y Win Sports+.
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