Desde la DIMAYOR aclararon si Once Caldas le puede pedir los puntos por la suspensión del partido contra Millonarios.

El fútbol colombiano vivió un nuevo escándalo después de que el partido de Millonarios contra Once Caldas se suspendiera por el mal estado de la cancha. Por lo cual, ahora surge la duda de si el club de Manizales podrá pedir los puntos por este aplazamiento.

¿Once Caldas pedirá los puntos contra Millonarios?

De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, en la directiva de Once Caldas están estudiando pedir los puntos en el escritorio. Todo porque Millonarios (organizador) no cumplió con tener el césped apto para que el partido se pueda realizar.

Según la revelación de Pipe Sierra, en Once Caldas están analizando las formas y las relaciones que se tiene con Millonarios como con la DIMAYOR para saber si se pide los puntos. Puesto que, reprogramar el encuentro se vería muy complicado para el club.

𝗖𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗙.𝗖. 𝘆 𝗢𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗱𝗮𝘀 𝗗𝗔𝗙 𝗱𝗲𝗯𝗶𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻



La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫… pic.twitter.com/NGMYlvfCk7 — DIMAYOR (@Dimayor) October 14, 2026

Por otro lado, desde la DIMAYOR avisaron que Once Caldas no puede pedir esos puntos, puesto que, no hay un motivo de fuerza mayor. “Once Caldas no puede ganar los puntos por escritorio porque hay un motivo de fuerza mayor”, comentó Carlos Mario Zuluaga en ESPN.

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay

De momento, sin ningún cambio, así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay en el torneo clausura.

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En síntesis: