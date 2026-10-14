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Millonarios

Revelan si Once Caldas pedirá los puntos tras el partido suspendido ante Millonarios

Desde la DIMAYOR aclararon si Once Caldas le puede pedir los puntos por la suspensión del partido contra Millonarios.

Once Caldas ya decidió si pide los puntos del partido con Millonarios
© @MillosFCoficial/ Edit BVOnce Caldas ya decidió si pide los puntos del partido con Millonarios

El fútbol colombiano vivió un nuevo escándalo después de que el partido de Millonarios contra Once Caldas se suspendiera por el mal estado de la cancha. Por lo cual, ahora surge la duda de si el club de Manizales podrá pedir los puntos por este aplazamiento.

¿Once Caldas pedirá los puntos contra Millonarios?

De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, en la directiva de Once Caldas están estudiando pedir los puntos en el escritorio. Todo porque Millonarios (organizador) no cumplió con tener el césped apto para que el partido se pueda realizar.

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Según la revelación de Pipe Sierra, en Once Caldas están analizando las formas y las relaciones que se tiene con Millonarios como con la DIMAYOR para saber si se pide los puntos. Puesto que, reprogramar el encuentro se vería muy complicado para el club.

Por otro lado, desde la DIMAYOR avisaron que Once Caldas no puede pedir esos puntos, puesto que, no hay un motivo de fuerza mayor. “Once Caldas no puede ganar los puntos por escritorio porque hay un motivo de fuerza mayor”, comentó Carlos Mario Zuluaga en ESPN.

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¿Once Caldas debe pedir los puntos?

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En síntesis:

  • El partido Millonarios vs. Once Caldas se suspendió por el mal estado de la cancha.
  • Once Caldas analiza solicitar los puntos del partido en el escritorio ante la DIMAYOR.
  • Carlos Mario Zuluaga confirmó que Once Caldas no puede ganar los puntos por fuerza mayor.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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