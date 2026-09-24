Bombazo en Liga BetPlay: Cuatro clubes más reclamarán al TAS por Yhorman Hurtado y América de Cali

En Liga BetPlay se podrían venir reclamos grupales por las quejas de alineaciones indebidas de Yhorman Hurtado en América de Cali.

El caso de Yhormar Hurtado y América de Cali sigue creciendo y ya llegó a una instancia internacional. Los reclamos por la presunta alineación indebida del lateral continúan y se vendrían reclamos de otros clubes que buscan recuperar los puntos de los partidos de la Liga BetPlay.

Alianza Valledupar, Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe y Jaguares han acudido o buscan agotar primero las instancias disciplinarias de la DIMAYOR antes de llevar sus reclamos al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La intención es completar el recorrido de recursos a nivel nacional para posteriormente acudir al tribunal internacional, según info de Pipe Sierra.

Internacional de Bogotá ya dio ese paso y llevó el caso al TAS. El club reclama los puntos del partido que perdió ante América, argumentando que Hurtado habría disputado partidos oficiales con tres equipos durante la misma temporada, algo que estaría restringido por el reglamento de transferencias de la FIFA.

La DIMAYOR ha sostenido que América no incurrió en una infracción que permita quitarle los resultados obtenidos en cancha. De hecho, las reclamaciones iniciales fueron desestimadas, aunque Hurtado fue declarado inelegible para disputar el resto de la temporada 2026 en competencias organizadas por Dimayor.

Ahora, el principal riesgo para América está en una eventual decisión favorable a los clubes reclamantes en el TAS. Si se determina que hubo alineación indebida, el castigo más importante podría ser la resta de los puntos obtenidos en los partidos en los que actuó Hurtado, situación que podría modificar considerablemente la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

América de Cali perdería la punta si estos reclamos son definidos como procedentes.

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En resumen