Fue seleccionado de Ecuador y ahora se lo pelean dos grandes de Liga BetPlay

Uno de los ex jugadores de la Selección de Ecuador interesa a dos grandes del fútbol colombiano para la siguiente temporada.

Carlos Gruezo se encuentra actualmente como jugador libre y en enero de 2027 podría definir su próximo destino. El volante ecuatoriano tendría dos pretendientes en el fútbol colombiano, ambos grandes de la Liga BetPlay.

Según medios ecuatorianos, América de Cali y Junior de Barranquilla estarían interesados en contratar al mediocampista. El aspecto salarial habría sido uno de los obstáculos que impidieron su llegada a alguno de estos equipos durante 2026, por lo que la posibilidad podría retomarse para el próximo mercado.

Con algo de sorpresa, Gruezo había declarado hace algunos años que le gustaría jugar en Junior de Barranquilla. Esta declaración vuelve a tomar relevancia ante el supuesto interés del conjunto colombiano por fichar al experimentado futbolista ecuatoriano.

Antes de quedar como agente libre, Gruezo defendió la camiseta de Santos Laguna. Durante su etapa más reciente, el mediocampista registró apenas 2 partidos en el semestre con los Laguneros.

Además de los clubes colombianos, Liga de Quito e Independiente del Valle también habrían sondeado al volante ecuatoriano, ex seleccionado de su país. Ambos equipos podrían representar alternativas para Gruezo, quien deberá analizar las propuestas antes de definir su próximo destino en 2027.

Carlos Gruezo fue seleccionado de Ecuador

Carlos Gruezo lleva más de 50 partidos con la Selección de Ecuador, aunque su último partido con la ‘Tri’ fue en el 2024. Cerrando una etapa de más de diez temporadas.

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Carlos Gruezo – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen