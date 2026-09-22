La fortuna que Duván Vergara le reclama al América de Cali

El extremo colombiano Duván Vergara reclama una deuda a América de Cali por un valor impago desde hace ya casi tres años.

Duván Vergara estaría preparando un reclamo legal contra América de Cali por una deuda relacionada con su transferencia a Racing de Avellaneda. El futbolista colombiano reclama un porcentaje que, según información periodística, continúa pendiente desde su salida de la Liga BetPlay.

El reclamo corresponde al 7 % de la transferencia de Vergara a Racing, operación que se concretó hace más de un año. El atacante habría solicitado al América el pago de este porcentaje, que formaba parte de las condiciones económicas relacionadas con su salida del club vallecaucano.

La transferencia de Duván Vergara a Racing se habría cerrado por una cifra cercana a los 2,5 millones de dólares. Si se toma ese monto como referencia, el 7 % equivaldría aproximadamente a 175.000 dólares, aunque el valor exacto del reclamo dependerá de las condiciones definitivas del acuerdo y de la base sobre la que se calcula el porcentaje.

A través de un comunicado, América de Cali reconoció que existe una obligación económica pendiente con Duván Vergara y que esta no fue pagada debido a gastos imprevistos en infraestructura tras el terremoto sufrido en Colombia el mes pasado.

En medio de esta situación económica, también han surgido rumores sobre el futuro deportivo de Duván Vergara. El atacante ha sido vinculado con Atlético Nacional para 2027, aunque no existe confirmación oficial de negociaciones o de una posible transferencia al conjunto antioqueño.

Los títulos de Duván Vergara en su carrera

Duván Vergara fue bicampeón del fútbol colombiano en el 2019 y 2020 con el América, además en Monterrey fue campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, su único título a nivel continental.

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