Chelsea va por sorpresivo fichaje de volante colombiano

El Chelsea está en búsqueda de nuevos refuerzos y uno de sus candidatos es un volante colombiano que destaca en silencio en Europa.

El Chelsea cerró una temporada irregular de la peor forma: sin clasificarse a la Champions League. El club inglés busca una renovación y entre sus opciones está, sorpresivamente, un volante colombiano.

Según Futbolred, Jhon Solís del Birmingham City de la Championship podría dar el salto al Chelsea. El jugador de 21 años ha sido uno de los fijos en una liga que pese a ser de ascenso, ha demostrado ser bastante competitiva.

Esta temporada ha jugado 18 partidos y ha anotado 1 gol, el año anterior en el Girona, club dueño de sus derechos deportivos jugó 62 partidos en tres temporadas.

El volante salió de Atlético Nacional en el 2022, desde ahí ha jugado cerca de 100 partidos en Europa, aunque su nivel ha pasado desapercibido por la Selección Colombia.

Su última etapa con la Selección Colombia fue en la sub 16, su valor de salida estaría cerca de los 5 millones de euros, una cifra nada difícil de pagar para el Chelsea.

Los colombianos que jugaron en el Chelsea

El Chelsea ha tenido a tres colombianos en su historia, estos son Juan Guillermo Cuadrado y Radamel Falcao en el masculino y Mayra Ramírez en la división femenina.

Publicidad

Jhon Solís – Birmingham City. Foto: Getty.

En resumen