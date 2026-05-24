Llegó a más de 863.000 reproducciones: La reacción de Richard Ríos cuando le propusieron ser infiel

¿Un caballero fiel o lo tomaron por sorpresa? Mira la inesperada reacción de Richard Ríos cuando le propusieron ser infiel en video viral.

La Selección Colombia llegará al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con un jugador que no solo da de qué hablar en las canchas. El impacto que ha causado Richard Ríos tiene un nuevo capítulo con la reacción que tuvo cuando le propusieron ser infiel. ¡Oh, oh!

Ríos empezó su primera temporada en Benfica con el título de la Supercopa de Portugal, y a pesar de que no ganó más títulos, terminó con muy buenos números: ocho goles y cinco asistencias en 45 partidos. Ahora, es momento de pensar en la Selección Colombia.

En medio del campamento de entrenamientos de la Selección Colombia que se realizó en Medellín, Richard Ríos tuvo una escapada a Bogotá para cumplir compromisos comerciales. Ahí fue donde llegó la propuesta de llegar a ser infiel y su reacción no solo dio una lección, también alcanzó más 863.000 reproducciones en Instagram.

Video: La épica reacción de Richard Ríos cuando le propusieron ser infiel

Ríos entrenando con Colombia en Medellín. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

La creadora de contenido Sofía Morales empezó catalogando a Richard Ríos como uno de los hombres más lindos de Colombia. Luego, le preguntó si tenía novia, y ante el sí del volante colombiano, llegó la reacción viral. “Pero… Recuerden que una portería tiene arquero y aun así se mete gol”, dijo Morales y Ríos respondió: “Épale, yo no”. ¡Video!

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Este es el salario de Richard Ríos en Benfica

Richard Ríos no solo tuvo una muy buena primera temporada en Europa, también empezó a respaldar la confianza que le dio Benfica con un salario anual de 3 millones de euros. Al volante colombiano lo firmaron hasta el 30 de junio de 2030 y es el tercer jugador mejor pagado de todo el equipo.

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