James se eligió como el mejor jugador de la historia de Colombia y Óscar Córdoba le respondió

Descubre qué le respondió la leyenda Óscar Córdoba a James Rodríguez luego de que el capitán se eligiera como el mejor jugador de la historia.

Se estreno la serie documental de James Rodríguez en Netflix y, de inmediato, hubo mucho material que dio de qué hablar. El debate por saber quién es el mejor jugador de la historia de Colombia volvió a abrirse, el ’10’ no dudó en elegirse y la respuesta del exarquero Óscar Córdoba no tardó en llegar.

James cambió de parecer. El volante había dicho que entre él y Radamel Falcao estaba el mejor jugador de la historia de Colombia. Ahora, cambió de parecer y con el respaldo de ser el futbolista colombiano con más títulos (25), su elección fue contundente.

“Muy buena pregunta, pero los números dicen que soy yo“, afirmó James Rodríguez cuando en su documental de Netflix le preguntaron quién es el jugador más importante de la historia de Colombia. Óscar Córdoba, con más de 70 partidos y dos mundiales en la Selección Colombia, no pensó tan así.

La respuesta de Óscar Córdoba a James por elegirse el mejor colombiano de la historia

Córdoba habló de James Rodríguez. (Foto: Getty Images y X / @jamesdrodriguez)

“James, por números y por lo que representa en el fútbol colombiano, en su exposición internacional es el más importante. Para mí, James es el de mejor números porque la historia lo dice así, pero quien cambia la historia en el fútbol colombiano se llama Francisco Maturana junto con ‘El Pibe’ Valderrama‘”, sostuvo Córdoba en el programa ‘Sí Era Gol‘ del canal Red +.

¿Quién tiene más partidos en la Selección Colombia, Córdoba o James Rodríguez?

Hasta el inicio del Mundial 2026 para la Selección Colombia, miércoles 17 de junio, el ’10’ lleva una diferencia de 50 partidos. Mientras James Rodríguez tiene 124 partidos con Colombia, Óscar Córdoba se retiró con 74 encuentros en la ‘Tricolor’.

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