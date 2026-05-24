Lo que no se vio de la posible lesión de Messi: así entró al camerino de Inter Miami a 18 días del Mundial

De un momento a otro, Messi se quedó parado al costado derecho del campo de juego y todos se pregutaron: ¿Qué pasó? El ’10’ argentino pidió el cambio en el partido Inter Miami vs. Philadelphia Union del 24 de mayo y ya salió a la luz lo que no se vio de su posble lesión a solo 18 días del inicio del Mundial 2026.

Lionel Messi se estaba jugando un auténtico partidazo y llevaba dos asistencias en el partido que iba 4-4 hasta que se dio el momento que encendió las alarmas en toda la Selección Argentina. Leo se empezó a tocar una y otra vez el músculo posterior de la pierna izquierda en un encuentro que se empezó a poner pesado por la lluvia que no paraba de caer.

Transcurría el minuto 27 del segundo tiempo entre Inter Miami y Philadelphia Union cuando el cartel electrónico se encendió con el número 10. Leo Messi le pidió el cambio al entrenador Guillermo Hoyos luego de hacer el gesto en la pierna izquierda que se viene repetiendo desde hace cinco años. ¿Es grave?

Video: Así entró Messi al camerino de Inter Miami tras una supuesta lesión

Messi podría haberse lesionado a 18 días del Mundial. (Foto: Getty Images)

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 inicia el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica. Por su parte, la Selección Argentina debuta el martes 16 del mismo ante Argelia a las 22:00 ARG, y por la forma en la que Messi entró al camerino de Inter Miami tras una molestia muscular, hay grandes posibilidades de que sea titular en este encuentro. ¡Video!

ليو يغادر الى غرفة الملابس pic.twitter.com/IxCaIWgX1o — Messi World (@M10GOAT) May 25, 2026

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Esto dijo el DT de Inter Miami sobre la posible lesión de Lionel Messi

“Todavía no tenemos el informe médico final, pero Leo estaba fatigado y cansado en ese momento, y debido a la fatiga, no quisimos correr ningún riesgo (…) Estaba cansado, el campo estaba pesado y ante la duda lo que uno siempre hace es tratar de que no arriesgue“, dijo Guillermo Hoyos, DT de Inter Miami, sobre la supuesta lesión de Messi antes del Mundial 2026.

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