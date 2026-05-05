José Escorcia brilló en Colombia y tendría nuevo club en Europa

José Escorcia fue una de las figuras de la Selección Colombia campeona del Sudamericano sub 17 y ahora se iría a la Premier League.

Otra de las figuras que tuvo la Selección Colombia en el campeonato sudamericano sub 17 fue José Escorcia. Tras varias semanas, la segunda perla de Atlético Nacional dará el salto a Europa.

El Brighton habría hecho la oferta mayor para llevarse al extremo colombiano a la Premier League. El club de las Seagulls es conocido por haber fichado varios jugadores que terminaron siendo cracks.

Al igual que Samuel Martínez, el fichaje de José Escorcia no dejará menos de tres millones de dólares. El jugador no podrá sumarse a su hipotético nuevo club hasta que cumpla la mayoría de edad.

En la misma Premier League, el Crystal Palace también habría contactado al club colombiano y al entorno del jugador para un posible fichaje. José Escorcia aún no debuta en el primer equipo de Atlético Nacional.

En el Crystal Palace podría coincidir con sus compatriotas Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, aunque ambos han despertado el interés de otros gigantes de Europa.

Los números de José Escorcia en el Sudamericano Sub-17

En el Sudamericano Sub-17, José Escorcia jugó 6 partidos con la camiseta de la Selección Colombia. Sumó 539′ minutos en cancha y llegó a marcar un total de 4 goles. El jugador mostró un gran nivel como extremo y también como delantero centro.

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José Escorcia – Selección Colombia.

En resumen