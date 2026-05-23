Nuevo escándalo con la lista de Néstor Lorenzo y una posible "venganza" contra una figura que no fue convocada. No está ni entre los 55 de la prelista.

La prelista de 55 nombres de la Selección Colombia sigue causando gran polémica en el fútbol nacional. Ahora incluso revelan que Néstor Lorenzo y la FCF habrían decidido no convocar a un jugador por “venganza” tras unas declaraciones.

El encargado de revelar esta hipótesis fue Carlos Antonio Vélez, quien comentó que el no llamado de Hugo Rodallega estaría respondiendo a una “vendetta” o “venganza”. Esto porque el delantero de Santa Fe cuestionó cómo se trabajaba a la interna de la selección en los mundiales anteriores.

En una entrevista Rodallega había comentado que en 2014 y 2018 se llevó a jugadores que estaban por debajo de su nivel, según él. Y para el delantero ahí “había otras cosas que se movían”. Vélez cree que esas palabras ahora le costaron caro.

“Ustedes creen que esto no lo tiene en cuenta este señor, no. Es que no lo llama por una vendetta”, comentó Vélez. Rodallega no entró ni siquiera entre los 55 jugadores de la prelista para este Mundial y por ende ya nunca jugará una Copa del mundo con la camiseta de la Selección.

🇨🇴⚽@velezfutbol se refirió a la no convocatoria de Hugo Rodallega en la prelista de la Selección Colombia.



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La revelación de la prelista de los 55 nombres le ha traído a la Selección Colombia y a Lorenzo más problemas que soluciones. Hay muchas dudas por varias ausencias y también por presencias de jugadores, que aunque aparecen ahí no fueron llamados a entrenar en Medellín.

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Los números de Rodallega en esta semestre

En este semestre, Hugo Rodallega ha jugado un total de 29 partidos entre todas las competencias. Marcó 16 goles y dio 2 asistencias, números muy buenos para un jugador que tiene ya 40 años. No le alcanzó para estar en la órbita de Néstor Lorenzo.

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