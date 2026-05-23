Hull City ascendió a la Premier League, ganó más 100 millones, y buscaría a este seleccionado ecuatoriano

El recién ascendido a la Premier League buscaría el fichaje de este jugador ecuatoriano, después de ganar más de 100 millones.

Este sábado 23 de mayo de 2026 el Hull City logró el ascenso a la Premier League, tras vencer al Middlesbrough en el partido de los ‘100 millones’ del ascenso inglés. El nuevo miembro de la Premier también estaría muy interesado en este jugador ecuatoriano.

El nuevo jugador ecuatoriano que interesa y mucho al Hull City es Óscar Zambrano, quien de hecho ya forma parte de su estructura y estuvo en el club hasta que fue sancionado por dopaje en 2024. El jugador ecuatoriano viene sonando para un retorno a la Premier desde hace varias temporadas, por la multipropiedad que une a NK Maribor y Hull City.

Aunque la sanción por dopaje fue un durísimo golpe para Óscar Zambrano, el Hull City demostró tener una importante confianza en él. Puesto que el tricolor fue comprado por el NK Maribor que forma parte de la multipropiedad de clubes a la que pertenecen los ‘Tigers’.

Cuando llegó al equipo de Eslovenia se especuló que pronto sería movido al Hull City, apenas termine su sanción. Sin embargo, esa transferencia no se dio porque el ecuatoriano se lesionó en varios partidos. De ahí que, se quedara en el Maribor, pero la posibilidad siga latente.

Óscar Zambrano podría dejar el Hull City. (Foto: GettyImages)

Con Hull City en la Premier League podríamos tener a un cuarto jugador ecuatoriano en esta Liga. Zambrano se podría unir a una selecta lista con Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Nilson Angulo.

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¿Óscar Zambrano jugará el Mundial 2026 con Ecuador?

Zambrano ya había sido convocado en la Selección de Ecuador y estuvo en un prelistado de Beccacece hace poco, pero una lesión impidió verlo en ese retorno. Ahora no llegaría al Mundial, pero el joven volante viene formando parte de los planes del DT

Cuántos millones ganó Hull City por ascender a la Premier League

Por llegar a la Premier, Hull City ganó más de 100 millones. Este monto corresponde al ascenso y también a lo que pagan los derechos de televisión por jugar en la Premier, siendo una fortuna muy interesante para fichajes en la siguiente temporada.

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Datos clave:

Hull City ascendió a la Premier League tras vencer 1-0 al Middlesbrough en la final del play-off en Wembley, gracias a un gol agónico de Oli McBurnie al minuto 90.

ascendió a la Premier League tras vencer al Middlesbrough en la final del play-off en Wembley, gracias a un gol agónico de Oli McBurnie al minuto 90. Óscar Zambrano es el principal objetivo del club para reforzarse en su regreso a la élite; el volante ecuatoriano pertenece actualmente al NK Maribor de Eslovenia, equipo vinculado a la misma multipropiedad de los “Tigers”.

es el principal objetivo del club para reforzarse en su regreso a la élite; el volante ecuatoriano pertenece actualmente al de Eslovenia, equipo vinculado a la misma multipropiedad de los “Tigers”. Más de 100 millones de libras recibirá el Hull City por su ascenso, presupuesto que facilitaría la incorporación definitiva del mediocampista tricolor para la próxima temporada.