¿Se desarma Liga para los 8vos de Libertadores? Nuevo equipo quiere fichar a Gonzalo Valle

Gonzalo Valle es el segundo mejor arquero de todo Ecuador y Liga de Quito podría perderlo después del Mundial 2026.

Gonzalo Valle es uno de los mejores jugadores de Liga de Quito en esta temporada. El jugador ecuatoriano es un futbolista que viene ganándose su espacio como titular con los ‘Albos’ y destacando incluso en la Selección de Ecuador. Eso hizo que lo miren desde Europa.

Según la información de Robin Novoa a Gonzalo Valle lo estaría siguiendo un equipo de Turquía y esa oferta atrae al jugador ecuatoriano. También está la chance de ir a jugar en México, pero es la oferta de Europa la que gusta al portero ecuatoriano.

De momento, Valle terminará el semestre con Liga de Quito y luego se irá a jugar en el Mundial 2026 con la camiseta de la Selección de Ecuador. Después de este torneo, el portero podría acabar dejando el arco de LDU en un tramo decisivo de la temporada.

Ya Valle había dejado claro que tenía dudas de seguir en Liga de Quito y de ciertos problemas a la interna del club. De ahí que, ahora aumenten los rumores sobre su salida. En México, el equipo que estaría interesado en él sería el Cruz Azul.

Gonzalo Valle también ha tenido minutos con la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Una eventual salida de Gonzalo Valle sería un gran problema para Liga de Quito, porque el arquero titular no tiene reemplazo fijo en el arco ‘Albo’ y aunque podría entrar Alexander Domínguez en su lugar; su salida sería un problema durísimo para el club.

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Los números de Gonzalo Valle en esta temporada

En lo que va de temporada, Gonzalo Valle ha jugado un total de 18 partidos con Liga de Quito; el arquero recibió 15 goles y dejó su arco en 0 en otras 7 ocasiones. Ahora mismo su valor de mercado de 1.8 millones y tiene contrato hasta 2028.

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