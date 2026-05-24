La Selección de Ecuador dio sus convocados para los amistosos contra Arabia Saudita y Guatemala y reportan ausencias por disciplina.

La Selección de Ecuador dio su lista de convocados para los amistosos contra Arabia Saudita y Guatemala, y hay también ausencias sonadas. Lo sorpresivo es que algunas bajas se habrían dado por motivos disciplinarios.

Keny Arroyo, Brian Ramírez y Leo Realpe fueron excluidos pese a que destacan en sus clubes. Según Radio Diblu, esto se debe a episodios extrafutbolísticos que tuvieron dentro de la Selección de Ecuador.

En el caso de Keny Arroyo, su rendimiento en el Cruzeiro de Brasil ha sido sobre saliente, sin embargo en su última convocatoria hubo cuestionamientos en redes y desde ahí no ha sido llamado.

Brayn Ramírez era un fijo, aunque sin jugar, de las listas anteriores sin embargo desde su llegada tarde al entrenamiento no ha sido convocado. Medios reportan que Leo Realpe y su ausencia tiene también estos motivos.

Esta información, como es costumbre, no ha sido confirmada por la ‘Tri’ aunque en su momento Sebastián Beccacece descartó que el atraso de Bryan Ramírez, Kevin Rodríguez vayan a tener consecuencias deportivas.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).

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Kenny Arroyo – Selección Ecuador 2024.

En resumen