David Ospina confirmó que no será más jugador de Atlético Nacional y ya cuentan qué hará el arquero luego del Mundial 2026.

David Ospina confirmó que dejará de ser jugador de Atlético Nacional, siendo la primera baja del ‘Verdolaga’ para las finales de la Liga BetPlay, pero también generando la duda de qué pasará con el arquero.

El veterano guardameta confirmó que no se retirará, por lo que luego del Mundial 2026 buscará nuevo equipo. Según dieron a conocer algunos medios locales, David Ospina podría irse a la MLS.

Ospina viajará a la delegación de la Selección Colombia para sumarse a los trabajos de Néstor Lorenzo. De igual forma, luego del Mundial el arquero se despedirá de la Selección.

A sus 37 años, David Ospina podría firmar su nuevo último gran contrato antes de colgar los guantes. El jugador en el exterior tuvo pasos por el Al Nassr de Arabia y el Orlando City de la MLS.

Es poco probable que David Ospina cambie de club en la Liga BetPlay, por lo que su salida al exterior es la prioridad salvo que por temas familiares decida quedarse en el país.

Los fichajes Atlético Nacional 2026

Alfredo Morelos, Cristian ‘Chicho’ Arango, Eduard Bello, Kevin Castaño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez fueron las contrataciones del Verdolaga para este año.

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David Ospina lleva más de 10 años en la Selección Colombia. Foto: Getty.

En resumen