Real Madrid recordó a Di Stefano en la despedida de Carvajal

La mítica imagen de ambos en la ciudad deportiva de Valdebebas, presente en el homenaje de Real Madrid a Carvajal.

El estadio Santiago Bernabéu se reunía esta noche en un contexto de posibles elecciones en el Real Madrid donde lo deportivo parecía quedar en segundo plano. Pero ni mucho menos era una jornada donde no se iban a vivir momentos absolutamente emotivos y que auguran la llegada de una nueva era. Jugadores como David Alaba o Dani Carvajal se despidieron. Alfredo Di Stéfano apareció en dicho homenaje.

Se vio al estadio Santiago Bernabéu rendir homenaje a su primer capitán. Todo ello tras una década donde conquistó 6 Champions League diferentes y un total de 26 títulos oficiales. Solamente Luka Modric aparece por delante en la tabla general de futbolistas más laureados. Muchos se sorprenderán de haber visto un mosaico con Alfredo Di Stéfano junto a un joven Carvajal, pero la realidad es que se trata de una de las imágenes más importantes para entender la historia del Real Madrid moderno. El lema de todo: “El sueño de un niño, el triunfo de una leyenda”.

Tenemos que volvernos prácticamente 20 años atrás. Real Madrid inauguraba la ciudad deportiva de Valdebebas con quien por entonces era su máximo estandarte. Alfredo Di Stéfano comandaba diferentes actos de protocolo donde un joven Dani Carvajal sería el encargado de poner la primera piedra del recinto. Quedó la imagen para el recuerdo y, sin que nadie lo supiese, nacería entonces otra de las grandes leyendas en la historia del conjunto merengue.

Esa imagen de Carvajal junto a uno de los mejores jugadores en la historia del Real Madrid fue histórica. Dijo presente hoy en un estadio Santiago Bernabéu con un contexto de ausencia de títulos que ni mucho menos empañaba la trayectoria del lateral derecho. Aquel niño que puso la primera piedra de la ciudad deportiva de Valdebebas junto a Alfredo Di Stéfano tuvo su último baile.

No se sabe muy bien cuál será el destino de Carvajal. Muchos hablaban meses atrás de un posible paso al fútbol de Qatar. Con la situación geopolítica que no deja la trama clara, por lo pronto el Real Madrid ya sabe que tendrá que buscar un nuevo lateral derecho de cara a una temporada donde se intentará cortar con una sequía de títulos de casi 24 meses. Se termina una era en el conjunto merengue y lo hace recordando al mejor defensor por derecha de su historia junto a la mítica Saeta Rubia.

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Los números de Carvajal en Real Madrid

Tras brillar en el Real Madrid Castilla se iría al Leverkusen en 2012. Volvería en el año 2013 por pedido de Carlo Ancelotti. Desde entonces empezaría una historia absolutamente icónica y en una de las mejores décadas de la historia del Real Madrid. Veintiséis títulos oficiales y un total de 451 partidos aparecen en el horizonte.

Carvajal se va del Real Madrid como leyenda: GETTY

Carvajal se va con 6 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. A estas conquistas colectivas hay que sumarle 14 goles y 56 asistencias. El Santiago Bernabéu rinde homenaje al que para muchos es el mejor lateral derecho de todos los tiempos.

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