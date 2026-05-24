La Selección Colombia conocería mañana su lista de convocados para el Mundial 2026, y desde ya hay análisis de los jugadores que Néstor Lorenzo dejaría fuera de la lista final. No hay muchas sorpresas de los jugadores de la prelista de 55 que finalmente no irán al torneo.
Este lunes 25 de mayo se convocó la rueda de prensa dónde el DT argentino dará a su lista de llamados para el Mundial luego de algunas semanas dónde futbolistas ya se sumaron al campamento.
Los jugadores que serían descartados por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia
Arqueros
- Álvaro Montero
- Mosquera Marmolejo
- Aldaír Quintana
Defensas
- Álvaro Angulo
- Santiago Arias
- Carlos Cuesta
- Junior Hernández
- Deiver Machado
- Edier Ocampo
- Andrés Román
- Johan Romaña
Volantes
- Jordan Barrera
- Wilmar Barrios
- Juan Guillermo Cuadrado
- Nelson Deossa
- Sebastián Gómez
- Juan Camilo Portilla
- Gustavo Puerta
- Juan Manuel Rengifo
- Johan Rojas
- Jhon Solís
Sebastián Villa sería el unico jugador que habría sido vetado de convocar.
Delanteros
- Johan Carbonero
- Edwuin Cetré
- Andrés Gómez
- Juan Camilo Hernández
- Stiven Mendoza
- Sebastián Villa
- Jhon Durán
- Neiser Villarreal
- Kevin Viveros
Sí la lísta de descartados que se ha filtrado en las últimas horas es cierto, la lista final de la Selección Colombia para el Mundial quedaría asÍ:
- Arqueros: Camilo Vargas, Kevin Mier, David Ospina.
- Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Juan David Cabal, Willer Ditta, Cristian Borja.
- Mediocampistas: James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, Yaser Asprilla.
- Delanteros: Luis Díaz, Jhon Córdoba, Luis Suárez, Rafael Santos Borré, Andrés Gómez.