Revelaron los supuestos descartados de Néstor Lorenzo para la lista final de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

La Selección Colombia conocería mañana su lista de convocados para el Mundial 2026, y desde ya hay análisis de los jugadores que Néstor Lorenzo dejaría fuera de la lista final. No hay muchas sorpresas de los jugadores de la prelista de 55 que finalmente no irán al torneo.

Este lunes 25 de mayo se convocó la rueda de prensa dónde el DT argentino dará a su lista de llamados para el Mundial luego de algunas semanas dónde futbolistas ya se sumaron al campamento.

Los jugadores que serían descartados por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia

Arqueros

Álvaro Montero

Mosquera Marmolejo

Aldaír Quintana

Defensas

Álvaro Angulo

Santiago Arias

Carlos Cuesta

Junior Hernández

Deiver Machado

Edier Ocampo

Andrés Román

Johan Romaña

Volantes

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Juan Guillermo Cuadrado

Nelson Deossa

Sebastián Gómez

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Jhon Solís

Sebastián Villa sería el unico jugador que habría sido vetado de convocar.

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Delanteros

Johan Carbonero

Edwuin Cetré

Andrés Gómez

Juan Camilo Hernández

Stiven Mendoza

Sebastián Villa

Jhon Durán

Neiser Villarreal

Kevin Viveros

Sí la lísta de descartados que se ha filtrado en las últimas horas es cierto, la lista final de la Selección Colombia para el Mundial quedaría asÍ:

Arqueros: Camilo Vargas, Kevin Mier, David Ospina.

Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Juan David Cabal, Willer Ditta, Cristian Borja.

Mediocampistas: James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, Yaser Asprilla.

Delanteros: Luis Díaz, Jhon Córdoba, Luis Suárez, Rafael Santos Borré, Andrés Gómez.