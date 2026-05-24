Tras la inesperada visita de Mourinho, Bayern Múnich dejó claro si venderían a Luis Díaz al Real Madrid

Descubre la tajante respuesta del Bayern Múnich y si finalmente venderían a Luis Díaz al Real Madrid tras la sorpresiva visita de Mourinho.

De un momento a otro, las cámaras de la transmisión de televisión lo enfocaron y las especulaciones empezaron en 3, 2 ,1… José Mourinho fue a ver la final de la Copa de Alemania entre Bayern Múnich y Stuttgart. ¿Iba a ver a Luis Díaz? Desde el equipo alemán ya le dejaron claro si le venderían a ‘Lucho’ o a cualquier otro jugador al Real Madrid.

Con 122 goles anotados en la temporada 2025-26, era imposible que los equipos grandes de Europa no se interesaran en los delanteros del Bayern Múnich. Sin embargo, la premisa del Bayern Múnich fue clara contundente respecto a ‘Lucho’ Díaz, Michael Olise, Harry Kane y compañía.

Luego de conocerse que José Mourinho habría ido a ver jugar a Olise ante el inminente anuncio que será el nuevo entrenador del Real Madrid, también se instaló la narrativa que FC Barcelona estaría interesado en ir por Kane. ¿Qué piensan en Bayern Múnich al respecto?

Bayern Múnich dejó claro si venderían a Luis Díaz al Real Madrid

Díaz y Mourinho en la final de la Copa de Alemania. (Foto: Getty Images)

A Uli Hoeneß, presidente de honor del Bayern Múnich, le informaron sobre el supuesto interés del FC Barcelona por Harry Kane y ahí dejó claro si también se podría dar la posibilidad de vender a Luis Díaz al Real Madrid o a cualquier otro equipo. “El FC Bayern es un club comprador, no vendedor”, sostuvo Hoeneß.

Este es el valor de Luis Díaz en el mercado

El equipo que ahora quiera comprar los derechos deportivos de Luis Díaz no solo tiene el problema que el extremo colombiano firmó contrato con Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2029, también tiene que tener en cuenta que ‘Lucho’ está avaluado en 70 millones de euros, según el portal ‘Transfermarkt’.

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