‘Cucho’ Hernández se va a ganar millones a la Premier League luego del Mundial

El colombiano Juan Camilo Hernández dejará el Real Betis y dará el salto a uno de los importantes clubes de la Premier League.

Con menos ruido que otros cracks como Richard Ríos o Daniel Muñoz, Juan Camilo Hernández también está cerca de cambiar de club en Europa. Medios internacionales señalan que el ‘Cucho’ se irá a la Premier League.

Luego del Mundial con la Selección Colombia, ‘Cucho’ Hernández se iría al Newcastle United de Inglaterra. El delantero se iría por cerca de 40 millones de euros.

El Real Betis pagó 15 millones de euros al Columbus Crew para sacarlo de la MLS y saben del poderío económico que tiene el Newcastle. El club inglés también se interesó en Daniel Muñoz..

Este año se consolidó en Europa y anotó 15 goles y dio 3 asistencias en 40 partidos con los beticos. El Betis duda si desprenderse o no de Hernández ya que el próximo año tienen Champions League.

El año pasado jugó apenas 15 partidos con 5 goles pero este año devolvió la confianza, fue su cuarto club en España tras haber jugado en el Mallorca, Getafe y el Huesca.

Cucho Hernández – Selección Colombia.