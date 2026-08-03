El nuevo entrenador que rechazó a la Selección de Ecuador y que seguirá trabajando en su club.

La Selección de Ecuador empieza una etapa decisiva para tener un nuevo entrenador en este 2026. El equipo nacional se quedó sin Beccacece, que acabó su ciclo tras perder en la Copa del Mundo, y ahora también es rechazado por otro DT con historial en LigaPro.

Desde América de México aclararon que Guillermo Almada no negocia con ninguna selección sudamericana y por ende “rechazaría” todas chances de salir del club al que llegó hace poco. Entonces, Almada ya no es opción para la Selección de Ecuador.

En diferentes momentos, Guillermo Almada no ha dejado de sonar para la Selección de Ecuador, sin embargo, por uno o diferentes motivos, el entrenador y el equipo nacional nunca se pudieron unir. El estratega uruguayo estuvo dirigiendo en España hace poco.

Ahora el contexto es muy desfavorable para una llegada a Ecuador, Almada inicia apenas un gran proceso en América y ‘La Tri’ se acaba de quedar sin técnico. Los tiempos no se corresponden para que el entrenador deje el club y para que Ecuador vaya por él.

Almada llegó a entrenar al América. (Foto: GettyImages)

Almada es uno de los entrenadores que estaba en la carpeta de perfiles que venían gustando en la Selección de Ecuador. La Federación Ecuatoriana sigue buscando un nuevo estratega para encaminar el proyecto en la Copa América 2028 y en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

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El contrato de Guillermo Almada en América

Guillermo Almada tiene con América un contrato por los siguientes años, puesto que, el club quiere relanzar un proyecto y volver a dominar el fútbol mexicano como lo venía haciendo en los últimos años. Ahora mismo el DT es una pieza clave para el club.

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