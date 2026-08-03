Lo pidió Fabián Bustos: Millonarios sorprende a todos y tiene un nuevo fichaje en este 2026

El nuevo fichaje que tendrá Millonarios por pedido exclusivo de Fabián Bustos.

Este lunes 3 de agosto de 2026 se confirmó que Millonarios tiene un nuevo volante para esta temporada. Un jugador que Fabián Bustos conoce muy bien y que ahora llegará al club para este semestre. El entrenador quería un jugador que ya había conocido en Ecuador.

Resulta que el nuevo volante que tendrá Millonarios en esta temporada es Leonai Souza. El volante brasileño coincidió con Fabián Bustos en Barcelona SC y ahora será nuevo jugador de los ‘Embajadores’ para comenzar una nueva fase de su carrera.

Leonai Souza mostró un gran rendimiento cuando Fabián Bustos fue su entrenador. El DT argentino pudo llevarlo a ser uno de los mejores volantes del fútbol ecuatoriano. Ahora Souza también llega a Millonarios para relanzar su carrera.

El jugador no salió bien de Barcelona SC y estuvo con momentos muy bajos en su carrera en los últimos años. Incluso el futbolista se tuvo que ir de Ecuador en medio de la polémica porque ya no contaban con él y le habían quitado hasta su dorsal del primer equipo.

Leonai Souza estuvo en Barcelona SC en los últimos años. (Foto: GettyImages)

Millonarios quiere en este segundo semestre al menos meterse a torneo internacional en el 2027 y es por eso que buscan los refuerzos en el mercado de fichajes. Además, Bustos también quiere armar una plantilla a su gusto, algo que no pudo por su llegada cuando el primer mercado cerró.

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Los números de Leonai Souza en esta temporada

Leonai Souza se fue de Barcelona SC y en este primer semestre se mudó a Náutico en la Serie B de Brasil, donde apenas disputó 10 partidos. El futbolista brasileño necesita volver al mejor nivel y Millonarios aparece como opción.

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