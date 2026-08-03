Exclusiva: el motivo que aleja a Enner Valencia de Boca Juniors

Enner Valencia viene sonando muy fuerte para Boca Juniors, pero hay un gran motivo que lo aleja de la chance de llegar al equipo argentino.

Enner Valencia ya no llegará a Talleres de Córdoba y ahora el delantero ecuatoriano de 39 años de edad sigue en el mercado de fichajes. El futbolista se metió en planes de Emelec y ahora también viene creciendo el rumor de una vinculación con Boca Juniors.

Según pudo saber Bolavip, Enner Valencia sí fue ofrecido a Boca Juniors para ser su nuevo delantero en este año. Sin embargo, su llegada al equipo argentino está muy lejana porque el jugador no sería del gusto del entrenador, el ‘Vasco’ Rodolfo Arruabarrena.

Por lo cual, Enner Valencia ahora mismo está muy lejos de seguir en su carrera, y es que el otro gran equipo que lo quería era justamente Talleres. No obstante, el jugador le comunicó al club de Córdoba que no iría y finalmente el acuerdo verbal se rompió.

El futuro de Enner Valencia está ahora sobre las nubes y se espera que el mismo se resuelva en las siguientes semanas. En Ecuador también se viene especulando muy fuerte con aquella posibilidad de que regrese a jugar en Emelec y termine su carrera en el ‘Bombillo’.

Por otro lado, Enner Valencia no viene de hacer un gran mundial con la Selección de Ecuador; el jugador no anotó un solo gol y quedó debiendo. Además, fue de los jugadores más discutidos de toda la hinchada ecuatoriana en el Mundial y anunció su retiro con el torneo terminado.

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Enner Valencia está libre en el mercado de fichajes

Enner Valencia no tiene equipo para seguir su carrera y ahora mismo el delantero ecuatoriano sigue estando libre en el mercado de fichajes. No tiene contrato con ningún equipo y es por eso que, entre ofertas y ofrecimientos, el goleador viene sonando para diferentes clubes.

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