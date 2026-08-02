Jugador de Liga de Quito pidió salir del club ¿por Gustavo Álvarez?

Liga de Quito podría perder a otro de sus jugadores con Gustavo Álvarez apenas llegado. El volante pidió la terminación de su contrato.

Liga de Quito ya arrancó su nuevo proceso con Gustavo Álvarez y mientras el DT argentino sigue conociendo la plantilla para ver qué jugadores necesita, hay un elemento que pedirá su terminación de contrato con el club ‘albo’ antes que el entrenador lo vea.

Madison Julio terminó su préstamo con Guayaquil City FC y deberá volver a Liga de Quito, sin embargo el jugador no quiere regresar. Medios reportan que Julio negociará su terminación de contrato.

Julio llegó a Liga de Quito en el 2024 tras un año muy positivo en El Nacional, sin embargo con Vicente Sánchez no jugó nada y poco a poco fue perdiendo espacio entre cesiones.

Tuvo préstamos en Vinotinto FC, Técnico Universitario y Guayaquil City pero ninguno lo compró o renovó su préstamo. Hubo rumores de una posibilidad en el exterior que nunca se concretó.

Madison Julio no tiene mucha cabida en Liga con la presencia de jugadores como Gabriel Villamil, Frangoy Zambrano, Jesús Pretell entre otros volantes centrales.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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